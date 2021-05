Le streaming financé par la publicité vole la vedette à la télévision

La signalisation pour le service de streaming AT&T Inc. WarnerMedia HBO Max est affichée sur un smartphone dans une photographie arrangée prise dans le quartier de Brooklyn à New York, États-Unis, le jeudi 28 mai 2020. Gabby Jones | Bloomberg | Getty Images

Au cours de sa présentation annuelle initiale aux annonceurs cette semaine, Fox a diffusé une annonce pharmaceutique frauduleuse pour ce qu’elle a appelé «Adbyva»: un produit destiné à atténuer les problèmes des acheteurs d’annonces que tant de téléspectateurs regardent sur des plates-formes sans publicité. « L’idée d’un autre streamer sans publicité derrière un paywall vous donne-t-elle le courage? Vous surprenez-vous à rire hystériquement parce que votre [gross rating point] les objectifs semblent totalement inaccessibles? « commença la publicité. » Si tel est le cas, vous souffrez probablement du syndrome Max Plus, une condition qui sévit aujourd’hui dans de nombreux acheteurs d’annonces. » Avec autant de globes oculaires se déplaçant vers le streaming, les réseaux veulent que les annonceurs affluent vers leurs offres de streaming financées par la publicité. Ce sentiment était particulièrement évident lors des présentations télévisées de cette année, qui lancent une saison où les annonceurs consacrent généralement une grande partie de leurs dépenses annuelles à la télévision dans des accords. NBCUniversal, Fox, Discovery, Disney, AT&T WarnerMedia et ViacomCBS ont fait des présentations numériques aux annonceurs cette semaine et se sont beaucoup concentrés sur les offres financées par la publicité comme Peacock, Hulu et HBO Max with Ads. (Et en dehors des présentations, le véritable objectif plus tôt cette semaine était sur la nouvelle qu’AT & T combinerait son unité de contenu WarnerMedia avec Discovery dans un accord de 43 milliards de dollars, qui a été brièvement mentionné lors des remarques introductives mais largement laissé de côté. présentations enregistrées).

Annonces en streaming

Bien que le streaming ait été historiquement dominé par les plates-formes d’abonnement payantes sans publicité comme Netflix, les services financés par la publicité gagnent du terrain, selon eMarketer. En janvier 2021, 34% des foyers américains disposant d’une capacité de streaming vidéo utilisaient des services de streaming financés par la publicité, en hausse de 6 points de pourcentage par rapport à janvier 2020, selon les données Nielsen. Cela s’applique à la fois aux plates-formes vidéo à la demande financées par la publicité et au streaming linéaire. « Les réseaux câblés vantent de plus en plus leurs offres de streaming comme un moyen d’atteindre les téléspectateurs en dehors du forfait de télévision payante », ont écrit les analystes de Wells Fargo dans une note plus tôt cette semaine. « Tubi était au centre de la présentation Upfront de Fox, la société affirmant à plusieurs reprises que son offre AVOD est gratuite contrairement à certains de ses concurrents. Semblable à Fox, NBCU a mis Peacock en lumière. » Mais les radiodiffuseurs hésitent à éteindre les consommateurs avec des publicités répétitives et de longues pauses publicitaires. C’est pourquoi ils recherchent des moyens de changer ce qu’un consommateur pourrait considérer comme une pause publicitaire télévisée typique. Lors de sa présentation, par exemple, WarnerMedia a vanté son prochain service financé par la publicité, promettant des charges publicitaires légères et des types d’annonces moins invasifs. Les dirigeants ont déclaré que la plate-forme utilisera des «publicités en pause», un type d’annonce déjà utilisé sur des plates-formes comme Peacock ou Hulu, et une «découverte de marque», un moyen pour les annonceurs de diffuser des publicités dans des endroits où les consommateurs décident quoi regarder. Les dépenses initiales en publicité vidéo numérique devraient atteindre 6,88 milliards de dollars en 2021, une hausse de 42,5% d’une année sur l’autre, selon un rapport publié vendredi par eMarketer pour Insider Intelligence. Il estime également que les annonceurs dépenseront 19,9 milliards de dollars au cours des premières étapes, proches des sommets pré-pandémiques. Mais avec une telle prolifération d’options de streaming, avec même des options financées par la publicité entraînant des frais relativement élevés (HBO Max with Ads, lancé en juin, coûtera 9,99 $, en baisse par rapport à son prix sans publicité de 14,99 $ par mois), on ne sait pas comment de nombreux services que les consommateurs utiliseront. «Ce sera une étude absolument fascinante sur le comportement des consommateurs au cours des deux prochaines années», a déclaré Jim Nail, analyste principal pour le marketing B2C chez Forrester. « Je pense que dans l’esprit du consommateur, c’est comme si je devais supporter des publicités, ce devrait être fondamentalement gratuit. Si je paie quoi que ce soit, je ne devrais pas avoir à supporter les publicités. Mais encore une fois, c’est l’analyse rationnelle, ça ne marche pas. » t reflètent nécessairement la réalité de ce qu’ils vont faire. »

Un autre type de saison initiale