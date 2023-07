Le streaming en juillet est plutôt chaud. Gardez Hulu et ces autres services

Préparez-vous pour juillet. Prêt à voir Sweet Tooth dans Twisted Metal ? Que diriez-vous de faire vos adieux à Henry Cavill dans The Witcher et d’accueillir Bleach: Thousand Year Blood War de retour à la télévision ? Peacock, Netflix et Hulu peuvent vous inciter à payer tout ce qu’il faut – comme des frais supplémentaires – pour que vos services de streaming continuent de fonctionner ce mois-ci.

Je noterai qu’il y a beaucoup d’animes qui arrivent cet été avec le retour de succès populaires comme Good Omens, Foundation et de nouveaux films comme They Cloned Tyrone. Mais chaque titre sur chaque plateforme peut ne pas être suffisant pour justifier de payer tout cet argent.

Chaque mois, vous voudrez peut-être peser s’il faut annuler un service de streaming en raison du contenu actuellement disponible et du montant que vous payez pour chaque service. Je veux proposer une stratégie : Baratter comme du beurre.

Qu’est-ce que cela signifie? Abonnez-vous, annulez, roulez avec une autre plateforme, puis réabonnez-vous. La rotation des services selon les besoins permet d’économiser de l’argent lorsque Netflix, Disney Plus, Max et d’autres n’ont pas le contenu que vous souhaitez regarder à un moment donné. N’oubliez pas de désactiver le renouvellement automatique pour vos abonnements mensuels. Le barattage peut ne pas être une option si vous partagez vos comptes avec des personnes extérieures à votre foyer, bien sûr. Mais si vous pouvez trouver un arrangement avec vos partenaires de streaming, allez-y.

Voici mes recommandations sur les streamers à conserver ou à annuler pour juillet, en fonction des nouvelles émissions et des nouveaux films (je n’ai pas pris en compte les services de streaming de sports et de télévision en direct) arrivant sur chaque plateforme.

Vos goûts peuvent être différents, mais à tout le moins, je vous exhorte à au moins envisager le concept de rotation pour épargner. C’est plus facile que vous ne le pensez.

Netflix et Hulu sont les gardiens en juillet

Hulu: Si vous n’avez pas encore regardé The Bear sur Hulu, qu’attendez-vous ? De plus, l’une des plus grandes sorties d’anime de juillet aux États-Unis est Bleach: Thousand-Year Blood War partie 2 le 8 juillet. Zom 100: Bucket List of the Dead sort le 9 juillet, et vous pouvez également regarder la première de Justified: City Primeval (19 juillet), What We Do in the Shadows saison 5 (14 juillet) et This Fool saison 2 (28 juillet). Cruel Summer est toujours en streaming aussi.

Netflix: Peu importe combien vous payez pour votre abonnement, ces émissions et films peuvent vous tenir en haleine pour juillet.

Pan! documentaire (5 juillet)

The Lincoln Lawyer, saison 2, partie 1 (6 juillet)

The Out-Laws — film avec Adam Devine, Nina Dobrev, Pierce Brosnan (7 juillet)

Hack My Home (7 juillet)

Zom 100 : Liste des morts (9 juillet)

Record de Ragnarök, saison 2, partie 2 (12 juillet)

Sonic Prime, saison 2 (13 juillet)

Survie du plus épais (13 juillet)

Bird Box Barcelone (14 juillet)

Too Hot to Handle, saison 5 (14 juillet)

Sweet Magnolias, saison 3 (20 juillet)

Ils ont cloné Tyrone (21 juillet)

The Great British Baking Show: The Professionals, saison 7 (26 juillet)

The Witcher, saison 3, volume 2 (27 juillet)

Le Prince Dragon, saison 5 (27 juillet)

Première vidéo: Le mois dernier, je vous ai dit que juillet était le moment de regarder Prime Video. Jack Ryan de Tom Clancy continue de diffuser, mais vous pouvez également regarder The Horror of Dolores Roach (7 juillet), The Summer I Turned Pretty saison 2 (14 juillet) et les six épisodes de Good Omens saison 2 (28 juillet).

Disney+: Les fans de Secret Invasion voudront garder le service, et les parents voudront peut-être le faire s’il y a des fans de Bluey dans la maison. Bluey saison 3 – 10 épisodes complets – arrive le 12 juillet, et il y a deux nouvelles premières d’émissions télévisées le 5 juillet : Kizazi Moto : Generation Fire et Kiya & the Kimoja Heroes. Si aucun de ces titres ne vous intéresse, annulez Disney Plus pour l’instant.

Max: Si vous aimez HBO et la Shark Week de Discovery, c’est votre mois. En plus de Warrior et The Righteous Gemstones, vous pouvez diffuser la nouvelle série limitée Full Circle le 13 juillet. Réalisé par Steven Soderbergh, il présente un casting étoilé qui comprend Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant et Dennis Quaid. Si vous aimez la télé-réalité, le Barbie Dreamhouse Challenge de HGTV débute le 16 juillet et la Shark Week commence le 23 juillet.

Paon: Twisted Metal arrive le 27 juillet avec les 10 épisodes, donc si vous avez aimé le jeu vidéo, vous devriez conserver votre abonnement. En dehors de cela, tout tourne autour des émissions de téléréalité: Love Island USA (18 juillet), Real Housewives of New York (17 juillet) et Under Deck Down Under (18 juillet).

Starz : Je recommande de garder Starz si vous aimez Outlander. Les autres notables incluent la saison 2 de Minx (21 juillet) et la saison 2 de Heels (28 juillet). Bloquez un accord pour Starz si vous voulez regarder cet été ou annulez et attendez jusqu’en septembre pour Power Book IV: Force.

Vous pouvez faire une pause dans ces services

Paramount Plus : Le prix du service a augmenté le 27 juin, vous ne voudrez donc peut-être pas le conserver à moins que vous ne regardiez iCarly saison 3, sports, Star Trek: Strange New Worlds ou Zoey 102. Il y a une sortie d’émission télévisée à venir en juillet de le créateur de Yellowstone, cependant; c’est Special Ops: Lioness, avec Zoe Saldaña.

Apple TV Plus : La nouvelle série d’Idris Elba, Hijack, est arrivée le 28 juin et vous pouvez la regarder chaque semaine tout au long du mois. La saison 2 d’Afterparty arrive le 12 juillet et la saison 2 de Foundation tombe également le 14 juillet, mais si vous n’êtes pas fan, vous pouvez ignorer Apple TV Plus ce mois-ci.

Attendez de regarder la saison 2 de Foundation lorsque tous les épisodes seront disponibles sur Apple TV Plus. Apple TV Plus

Économisez de l’argent si vous attendez un peu

Si vous n’êtes pas quelqu’un qui reçoit régulièrement du FOMO, une méthode intelligente consiste à attendre que la majeure partie ou tous les épisodes de votre série préférée atterrissent sur une plate-forme. De cette façon, plutôt que de payer un service pendant deux ou trois mois pour couvrir les six à dix semaines d’une émission, vous pouvez tout rattraper en vous abonnant pendant un mois. Et puis répétez le cycle.

Vous pouvez attendre de regarder Nick Fury et les Skrulls si vous êtes patient. Marvel Studios/Disney Plus

Par exemple, il y aura huit épisodes de Secret Invasion sur Disney Plus. La finale tombe en août, donc tous les épisodes de l’émission de Marvel seront disponibles en streaming à ce moment-là. Bien qu’il soit diffusé le 21 juin et se poursuive jusqu’en août, économisez trois mois de frais en attendant de le diffuser intégralement à tout moment en août ou septembre. De même, Foundation a 10 épisodes cette saison qui sont diffusés en septembre. Attendez et avalez-le, et économisez aussi de l’argent. Vous pouvez faire la même chose avec la série de neuf épisodes pour The Righteous Gemstones sur Max ou Starz’s Outlander.

Notez combien vous payez par mois pour chaque service de streaming et faites le calcul. Paramount Plus commence à 6 $. Apple TV Plus coûte 7 $. Netflix coûte de 7 $ à 20 $ (plus les frais pour les membres supplémentaires), Disney Plus coûte entre 2 $ et 11 $ selon les forfaits, Max coûte 10 $ à 20 $, Hulu commence à 8 $ et Starz coûte 9 $. Peacock a un taux de base de 5 $ par mois (pour l’instant). Si vous décidez de désabonner, définissez-vous un rappel de calendrier pour vous avertir lorsqu’il est temps de vous réabonner ou d’annuler. Nous vous verrons en août pour une autre ventilation en streaming.