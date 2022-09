Le streaming du NBA League Pass se rapproche du temps réel cette saison

La NBA a de bonnes nouvelles pour les fans de basket-ball en streaming qui cherchent à éviter les spoilers en regardant NBA League Pass. La ligue a remanié l’application NBA pour la nouvelle année, y compris la latence réduite. Cela signifie que ces jeux en streaming verront l’action plus près du temps réel aux côtés d’amis qui regardent sur la télévision par câble traditionnelle.

La latence est une mesure de la réactivité d’une connexion. Le streaming de contenu en direct connaît souvent un retard par rapport aux diffusions traditionnelles par câble, satellite ou antenne, qui peuvent aller d’un quelques secondes à une minute entière. Lorsqu’il s’agit de regarder des sports en direct, un long délai pourrait laisser les fans vulnérables aux spoilers d’applications de fantaisie ou de jeu, de messages d’amis ou de tweets de Twitter.

En plus d’améliorer la latence, la ligue indique que la “majorité des flux de jeu” dans l’application repensée sera diffusée en HD 1080p au lancement.

Au-delà de l’expérience League Pass mise à jour, la NBA propose également de nouveaux documentaires et jeux classiques dans l’application, ainsi qu’une nouvelle émission de fouet le lundi soir qui sera gratuite pour tous. Appelé CrunchTime, le nouveau flux fonctionnera de la même manière que la populaire chaîne RedZone de la NFL et offrira aux téléspectateurs des regards en direct sur les “moments cruciaux de chaque match”.

Plus tôt, la ligue avait annoncé qu’elle réduirait le coût d’un forfait NBA League Pass à 100 $ pour la prochaine saison 2022-23, soit 15 $ par mois. C’est la moitié du prix par rapport aux 200 $ facturés pour une saison complète il y a un an. Une option Premium, qui coûtait 250 $ l’année dernière et permet à deux personnes de regarder à la fois, ainsi que d’afficher des flux dans l’arène au lieu de publicités pendant les temps morts, coûtera 130 $ cette année, ou 20 $ par mois. Toutes les options ont un essai gratuit de sept jours.

Nouveauté cette saison, la chaîne NBA TV est également incluse dans les deux forfaits. La saison dernière, il a facturé une prime de 30 $ pour la chaîne, qui diffuse certains matchs nationaux de la NBA pendant la saison en plus d’émissions quotidiennes axées sur le basket-ball.

Semblable à MLB.TV ou Billet du dimanche de la NFL, NBA League Pass vous permet de regarder du basket en direct hors marché. Hors marché signifie que les jeux de votre région sont bloqués, de sorte qu’un fan de Los Angeles, par exemple, subirait des coupures de courant pour tout jeu des Lakers diffusé sur un réseau sportif local. Les jeux diffusés sur ESPN, ABC ou TNT sont également masqués sur League Pass.

La NBA propose League Pass en tant que service autonome qui peut être consulté dans l’application NBA, qui est disponible sur une multitude d’appareils et de plates-formes allant des téléphones iPhone et Android aux tablettes, smart la télé plates-formes, consoles de jeux et autres appareils de diffusion en continu. Vous pouvez également obtenir League Pass en complément de votre forfait câble ou satellite.

La nouvelle saison NBA commence le 18 octobre.