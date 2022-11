Le streaming de jeux arrive sur votre téléviseur intelligent Samsung 2021

Plus tôt cette année, Samsung a annoncé qu’il apportait le jeu en nuage à sa nouvelle gamme de téléviseurs intelligents 2022. Cette semaine, il a annoncé qu’il apporterait la même qualité de jeu à certains modèles 2021, ce qui signifie que des millions de personnes supplémentaires pourront tomber malades.

Via des applications individuelles à mettre à disposition, les propriétaires de Smart TV peuvent accéder à des services tels que GeForce NOW et Xbox, avec de nombreux titres dans le cloud prêts à être diffusés en continu. Tant que vous avez une manette compatible, vous serez prêt à jouer.

Avec n’importe quel contrôleur de jeu compatible Bluetooth et une connexion Internet, des millions de joueurs pourront accéder à une vaste bibliothèque de jeux allant des meilleurs AAA aux jeux indépendants et rétro les plus populaires directement via des applications partenaires sur certains téléviseurs intelligents 2021, ce qui rend les appareils Samsung une destination privilégiée pour le streaming de jeux.

L’annonce comprend également des nouvelles de NVIDIA, la société annonçant que les membres disposant d’un compte RTX 3080 et d’une Smart TV compatible pourront désormais diffuser des titres de jeux 4K à 60 ips sur leurs téléviseurs.

Si vous avez un téléviseur intelligent 2021 de Samsung, ce processus de déploiement commencera la semaine prochaine et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année.