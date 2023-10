Le streaming cloud PlayStation 5 arrive ce mois-ci

Les propriétaires de PlayStation 5 auront enfin la possibilité de diffuser des jeux sur leur console sans téléchargement, même si le service n’est toujours disponible que sur la PS5 elle-même, et vous devrez payer 160 $ ​​par an pour accéder à la fonctionnalité et aux quelques jeux disponibles en streaming. lors du lancement.

Sony d’abord a présenté sa version bêta de streaming cloud aux joueurs en juin, mais nous n’avons rien entendu depuis lors sur les premiers tests de la société. Il est exclusif à ceux qui paient pour des abonnements Plus Premium qui ont d’abord ajouté des essais de jeux et des jeux de catalogue en téléchargement. Tous les DLC et microtransactions seront disponibles pour les joueurs via le streaming, et les utilisateurs devraient pouvoir bénéficier d’une qualité d’image relativement bonne en 4K ou 1440p, ainsi que de 1080p et 720p bas de gamme, le tout à 60 FPS avec SDR et HDR.

En ce qui concerne le son, le streaming cloud PS5 a accès à l’audio 5.1 et 7.1 ainsi qu’à la fonctionnalité personnalisée. Le moteur audio Tempest 3D introduit pour la première fois avec la dernière console de Sony de retour en 2020.

PlayStation Plus Premium – Présentation du streaming cloud PS5

Le nouveau déploiement du streaming arrive quelques mois seulement après PlayStation a augmenté le prix de Plus dans tous les domaines. Auparavant, les joueurs dépensaient 120 $ pour Plus Premium, mais le prix annuel est désormais de 160 $. Le streaming PlayStation Plus sera disponible automatiquement pour tous les abonnés Premium à partir du 30 octobre en Amérique du Nord. Les Japonais le recevront à partir du 17 octobre et en Europe le 23 octobre.

Des « centaines » de titres déjà disponibles dans le catalogue Plus seront disponibles en streaming au début, même si la plupart d’entre eux sont sortis pour la première fois au cours des trois ou quatre dernières années. Ces titres comprennent Spider-Man : Miles Morales, Horizon Interdit Ouest, Le fantôme de Tsushimaainsi que des jeux qui ont déjà des suites comme Combat mortel 11et Saints Row IV. Si cela ne vous semble pas trop tentant, vous pourrez accéder à des essais de jeux pour des titres plus récents comme L’héritage de Poudlard, The Witcher 3 : Chasse Sauvageet Le protocole Calisto. Il s’agit de téléchargements limités dans le temps, d’une à cinq heures, en guise de démo, et il est décevant que Sony n’ait pas conclu d’accord pour diffuser intégralement les versions les plus récentes.

Si vous possédez quelques titres récents tels que le Resident Evil 4 refaire et Dieu de la guerre : Ragnarok, vous pouvez également les diffuser en streaming. Pourtant, la sélection de jeux pour commencer est décevante, surtout par rapport à ce que Microsoft a fait. La version bêta du streaming Xbox Game Pass propose quelques jeux supplémentaires nouveaux ou récents en circulation, comme Un conte de peste : Requiem. Bien qu’il regorge également de titres plus anciens de l’ère Xbox 360 et ultérieures, Microsoft s’est montré plus disposé à proposer des titres exclusifs, le plus récemment le blockbuster Champ d’étoiles.

Game Pass est également capable de diffuser sur PC et téléphones Android, ce que PlayStation n’aura pas au lancement. La moitié de ce qui rend le streaming si attrayant est la possibilité de jouer à des jeux sans avoir besoin d’acheter du matériel coûteux (même si vous aurez besoin d’une connexion Internet décente pour ne pas risquer de retards ou d’interruptions injustifiés).

Sony essaie peut-être d’attirer les utilisateurs vers de nouveaux abonnements Premium, car il propose désormais un version plus fine de la PlayStation 5 sera mis en vente plus tard en novembre. Bien que Sony propose également un nouveau « Remote Player » appelé le Le portail PlayStation en vente pendant cette période des fêtes, il n’aura aucune possibilité de diffuser des jeux en streaming de manière native. Au lieu de cela, le portail peut jouer à des jeux via Wi-Fi via un accès à distance PlayStation. De plus, il n’aura pas de connexion Bluetooth, mais s’appuiera plutôt sur le PlayStation Link exclusif de Sony pour se connecter à de nouveaux Écouteurs et casque de marque Sony.