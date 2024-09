Le streamer Twitch MoonMoon répond aux allégations de tromperie de sa femme avec son partenaire de GTA RP

La star de Twitch MoonMoon est accusé d’avoir trompé sa femme avec une femme mariée qui se trouve également être sa partenaire de GTA RP.

Un ancien joueur de Heroes of the Storm a révélé des messages affirmant que sa femme le trompait avec le streamer Twitch MoonMoon.

Le personnage de GTA RP de MoonMoon, Maximilian Thoroughbred, était en couple avec le personnage de DivaJilly, Siobahn Fitzpatrick, mais il semble que leur fausse romance se soit étendue à plus qu’un simple jeu de rôle.

MoonMoon accusé d’avoir trompé sa femme avec son partenaire de GTA RP

Le 25 septembre, l’ancien pro des HOTS KingCaffeine a posté une conversation Discord où sa femme a décrit une rencontre intime avec MoonMoon.

« Ma femme depuis 15 ans, qui joue le rôle de Siobhan dans No Pixel GTA RP et qui est l’amour de ma vie, me trompe apparemment depuis des mois avec le streamer Twitch MoonMoon », a déclaré KingCaffeine.

Il a également affirmé que les messages provenaient de TwitchCon 2024 et qu’il les avait trouvés alors qu’il essayait de voir si sa femme allait bien, car elle ne lui répondait pas.

« Cela m’attriste vraiment d’en arriver là après des mois à m’assurer que tout cela n’était que du ‘RP’. On m’a fait croire qu’il s’agissait simplement de positivité sexuelle et de domination des filles, alors qu’en réalité, elles ne faisaient que vivre leurs fantasmes secrets tout en étant toutes les deux mariées », a-t-il ajouté.

KingCaffeine a également accusé sa femme d’envoyer des messages à d’autres hommes, affirmant qu’elle leur envoyait des vidéos.

Ni MoonMoon ni DivaJilly n’ont encore répondu à ces accusations. Cependant, il y a sept mois, MoonMoon avait déclaré qu’il entretenait une « très bonne relation » avec sa femme et qu’il n’avait « aucun sentiment » pour la partenaire de son personnage dans la vie réelle.

En rapport: MoonMoon « vidé » par le départ de Pokimane d’OfflineTV dans une réaction bizarre

MoonMoon répond aux allégations de tricherie

Peu de temps après, MoonMoon a publié une réponse aux accusations dans son chaîne Discord réservée aux abonnés, dans lequel il a affirmé que DivaJilly était dans une « relation ouverte » au moment de leur prétendue liaison.

« Je n’ai pas pris la peine de lire le message du mec sur Twitter », a-t-il commencé. « La nana était dans un mariage ouvert (sa décision, pas la sienne). Je suis séparé de ma femme depuis deux mois (c’est une femme gentille, alors soyez gentils). »

En plus de cela, MoonMoon a affirmé qu’il « n’avait jamais parlé à [DivaJilly] de manière inappropriée » alors que ce n’était pas son caractère habituel, en disant qu’ils n’avaient eu aucun contact en dehors du jeu de rôle en ligne – mais a déclaré que « TwitchCon était vraiment sympa ».

Discord : LuneLune

KingCaffeine nie cependant les affirmations de MoonMoon selon lesquelles il était dans une relation ouverte avec DivaJilly.

« Nous n’étions PAS dans une relation ouverte. Pourquoi parlerait-elle de tromperie et de faire ses valises ? Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne », a-t-il écrit dans un tweet.

MoonMoon continue de s’en tenir à sa version, affirmant avoir demandé « plusieurs fois » si Jilly était vraiment dans une relation ouverte, comme il l’a raconté dans un flux en direct le jour même où les allégations ont fait surface.

« Je me suis demandé si c’était vraiment le cas et elle a répondu oui, alors je l’ai crue », a déclaré la streameuse. « Les détails de leur relation ne me concernent même pas. »

Les allégations ont secoué la communauté GTA RP, laissant de nombreuses personnes choquées par la situation. « Je ne peux pas croire que MoonMoon ferait quelque chose comme ça », a déclaré l’un d’eux. a écrit.

Ce n’est pas la première fois qu’un scandale de tromperie secoue la communauté du streaming. Dr Disrespect a fait une révélation il y a quelques années : il avait été infidèle à sa femme et allait faire une pause dans ses activités de streaming.