Le stratège de la cryptographie voit le recul du bitcoin et de l’éther comme un signe sain

Crypto bull Meltem Demirors a déclaré mercredi qu’elle pensait que les récentes turbulences dans le bitcoin et l’éther étaient des développements positifs à long terme, affirmant que l’histoire optimiste autour des actifs numériques restait intacte.

« C’était vraiment mousseux. Il y avait beaucoup de levier sur les marchés. Certains d’entre eux ont été retirés en avril », a déclaré le directeur de la stratégie de CoinShares sur « Fast Money » de CNBC. Cependant, a-t-elle ajouté, « il y avait encore beaucoup de levier, donc cette correction que nous avons vue est saine. Un repli est normal en crypto ».

Les remarques de Demirors font suite à une période de négociation particulièrement volatile de Bitcoin, qui est la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de valeur marchande.

À son point bas de la journée, le bitcoin était en baisse de plus de 30% sur la session à 30 001,51 $, selon Coin Metrics. Cela représente son niveau le plus bas depuis fin janvier et fait chuter le bitcoin de bien plus de 50% par rapport à son record absolu au-dessus de 64000 $ à la mi-avril.

Bitcoin a récupéré certaines de ces pertes mercredi, s’échangeant au-dessus de 39500 $ à 18h15 à New York. Il est néanmoins resté en baisse de plus de 8% au cours des dernières 24 heures.

Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de valeur marchande, a également fortement baissé ces derniers jours après avoir atteint un niveau record au-dessus de 4300 $ la semaine dernière. Il était en baisse d’environ 22% au cours de la dernière journée pour échanger environ 2600 $ par jeton mercredi. Ether, qui fonctionne sur la blockchain Ethereum, a commencé l’année à un prix inférieur à 800 $ pièce.

Demirors a déclaré qu’elle pensait que les investisseurs de toutes les classes d’actifs tentaient globalement de réduire le risque, ce qui joue un rôle de premier plan dans le plongeon de la crypto. Elle a dit que son entreprise, qui a autour 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a observé une tendance baissière de l’activité des options au cours des deux dernières semaines.

« Je pense qu’en ce moment, nous constatons une certaine nervosité autour du risque en général, donc les allocateurs se retirent. Nous avons vu cela se refléter dans les flux de fonds la semaine dernière », a ajouté Demirors, qui avait précédemment déclaré à CNBC qu’elle s’était lancée dans le bitcoin alors qu’il était d’environ 150 dollars pièce.

«Nous avons vu 50 millions de dollars de sorties nettes de produits de fonds Bitcoin la semaine dernière. Donc, je pense que c’est de la nervosité. C’est lié à la macro. C’est lié à l’ensemble des marchés, à la vente le jour de l’impôt. Les gens deviennent simplement anxieux et c’est ce que nous avons ici, « elle a soutenu.

Les commentaires du PDG de Tesla, Elon Musk, dont le fabricant de véhicules électriques possède Bitcoin, sont un autre facteur qui a récemment semblé influencer les marchés de la cryptographie. Cependant, après avoir annoncé la semaine dernière que Tesla cesserait d’accepter le bitcoin comme moyen de paiement, des centaines de milliards de dollars ont été expulsés du marché de la cryptographie.

Musk a envoyé mercredi un tweet qui impliquait que Tesla ne vendrait pas ses avoirs en bitcoins.

Selon une nouvelle note de JPMorgan, les investisseurs institutionnels sont récemment passés du bitcoin à l’or. Les recherches de la société sont remarquables car l’adoption du bitcoin par les investisseurs institutionnels a été citée comme l’une des raisons du rallye qui a débuté l’année dernière.

Demirors n’est pas le seul partisan de longue date du bitcoin à rester confiant face aux ventes récentes. Bill Miller, le célèbre investisseur de valeur et taureau du bitcoin, a déclaré mercredi à CNBC que la récente baisse du bitcoin était « assez routinière ».