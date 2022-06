Le stratège David Roche dit que la dépression de la récession mondiale est peu probable

Il est peu probable qu’une « dépression de récession mondiale » se produise, mais le monde ne pensera pas pouvoir l’éviter tant qu’il ne le fera pas, selon le stratège vétéran David Roche.

« Il est probable que le monde va s’inquiéter le plus de la récession parce que ce que vous décrivez, c’est que beaucoup de choses vont mal en même temps, et beaucoup d’entre elles ne peuvent pas être inversées, comme la guerre », a déclaré Roche, président. et stratège mondial chez Independent Strategy, a déclaré vendredi à « Squawk Box Asia » de CNBC.

Les marchés du monde entier ont chuté ces dernières semaines alors que les investisseurs s’inquiétaient d’un large éventail de préoccupations, telles que le resserrement de la politique monétaire en Occident, l’impact de la politique zéro-Covid de la Chine et la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine.

Le S&P 500 à Wall Street a récemment affiché sa pire semaine depuis 2020, tandis que le Stoxx 600 paneuropéen a glissé de plus de 4 % et que l’indice MSCI le plus large d’actions Asie-Pacifique hors Japon a baissé de plus de 5 % au cours de la même période.

Cela survient après que les principaux courtiers et banques aient décrit le ralentissement du marché plus tôt dans l’année comme une « petite correction », a déclaré Roche, ancien stratège mondial et responsable de la recherche chez Morgan Stanley. Maintenant, cependant, tout le monde semble « rivaliser les uns avec les autres pour faire la une des journaux et dire les choses les plus horribles sur le monde ».

« Je ne dis pas que c’est le moment d’acheter, mais je pense que c’est le moment de réaliser que les choses changent et qu’il existe actuellement des mécanismes implicites dans cette position mondiale qui pourraient nous conduire à éviter la récession dans des endroits comme les États-Unis. « , a déclaré Roche.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a récemment déclaré lors d’une interview à ABC News qu’une récession américaine n’est pas « inévitable », bien que l’inflation soit « inacceptablement élevée ».

« Je doute que cela puisse être évité en Europe. Mais pas une dépression de récession mondiale, mais le monde va s’en inquiéter le plus, je pense, au moins pour les deux prochains mois », a ajouté Roche.