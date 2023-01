Le «Stop Woke Act» de Floride n’empêchera pas ce prof d’enseigner le racisme anti-noir

Comme ça arrive7:34Le «Stop Woke Act» de Floride n’empêchera pas ce prof d’enseigner le racisme anti-noir

Marvin Dunn n’a pas l’intention de changer la façon dont il enseigne l’histoire des Noirs aux étudiants dans son État d’origine, la Floride, malgré les effets dissuasifs potentiels d’un nouveau projet de loi défendu par le gouverneur Ron DeSantis.

“Cela ne changera pas une syllabe dans tout ce que j’enseigne”, a déclaré le professeur émérite de la Florida International University. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“[They] peut me traîner hors de la classe en criant menotté. Je ne changerai rien à ce que j’enseigne en raison de l’intrusion de DeSantis dans ma classe.”

L’administration républicaine de DeSantis a signé le projet de loi, connu sous le nom de loi Stop the Wrongs to Our Kids and Employees (WOKE), l’année dernière.

Dunn dit que, selon la loi, il peut enseigner les faits d’un événement historique mais ne peut pas aborder les contextes historiques importants qui le sous-tendent, ni ses sentiments personnels à ce sujet.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, réagit après avoir signé publiquement le projet de loi HB 7, ” Liberté individuelle “, également surnommé la loi ” Stop WOKE ” le 22 avril 2022. Le projet de loi est entré en vigueur en juillet dernier. (Daniel A. Varela/Miami Herald/Associated Press)

“Par exemple, je pourrais dire aux étudiants que six Noirs ont été lynchés à Newberry en 1916 pour avoir prétendument volé des porcs. Je ne peux pas leur dire que les gens qui les ont lynchés sont blancs. Je ne peux pas leur dire que la race était un facteur dans ce lynchage », a-t-il déclaré. “Je ne peux pas leur dire ce que je ressens en regardant une photo, et nous avons une photo de six de ces victimes, allongées sur le sol aux pieds d’hommes blancs, debout, souriantes.”

« Comment ose-t-il ? J’enseignais dans des universités de Floride avant la naissance de DeSantis, et maintenant il va me dire ce que je peux et ne peux pas dire aux étudiants, en particulier que je ne peux pas partager mes sentiments avec eux, ou mes expériences personnelles avec eux ? “

Dunn a déclaré que les administrateurs de l’université semblent “céder” à la position de l’administration et à la loi Stop WOKE. Il dit s’y attendre, car le ministère de l’Éducation détient les clés de leurs budgets. Mais il a ajouté que les membres du corps professoral de tout l’État “sont très contrariés par cela, et c’est compréhensible”.

La Floride rejette le cours proposé

Plus tôt ce mois-ci, le département de l’éducation de la Floride a rejeté une proposition de cours avancé d’études afro-américaines, développé par le College Board, affirmant qu’il poussait un programme politique – ce que trois auteurs cités dans la critique de l’État ont accusé le gouverneur de faire en retour.

Le département dit qu’il a rejeté le cours parce que “nous voulons de l’éducation, pas de l’endoctrinement”, ajoutant qu’il manquait de “valeur éducative” et contrevenait à la loi de Floride. Les cours de niveau avancé du College Board peuvent fournir aux élèves du secondaire des crédits de cours de niveau universitaire.

Dunn a qualifié la décision de “préjudiciable à mon sentiment de bien-être en tant que personne noire” et de “grand empiètement sur la liberté académique” dans l’État – et peut-être aux États-Unis dans leur ensemble, étant donné la popularité de DeSantis parmi les républicains fédéraux.

“C’est ce qu’ils ont fait – et font – dans les régimes fascistes et les régimes autocratiques. Ils s’en prennent d’abord à la presse, ce qui s’est passé dans notre pays, puis s’en prennent aux enfants. Amener les enfants dans un régime d’éducation qui soutient l’État », a-t-il déclaré.

“Et c’est ce qui se passe en Floride. Et si DeSantis devient président des États-Unis, cela ira à l’échelle nationale.”

La leader démocrate de la Chambre de Floride, Fentrice Driskell, a qualifié le rejet du cours par l’administration de “lâche” et a déclaré qu’il “envoyait un message clair que l’histoire des Noirs américains ne comptait pas en Floride”.

“Imaginez à quel point nous serions tous ennuyeux et fermés d’esprit si nous ne rencontrions que des idées avec lesquelles nous sommes d’accord”, a-t-elle déclaré lundi.

Le College Board, après une décennie de développement, teste le cours d’études afro-américaines dans 60 lycées à travers les États-Unis. Aucune école ou État ne serait tenu de l’offrir après son déploiement prévu.

Comme ça arrive a contacté le département de l’éducation de la Floride pour un commentaire, mais n’a pas reçu de réponse.

Sites de lynchage, mémoriaux

Pendant ce temps, Dunn a emmené des lycéens dans ce qu’il appelle des tournées “Teach the Truth”, leur montrant les sites de certains des pires incidents de violence raciste dans l’État.

Récemment, il les a amenés à Mims, en Floride, où les militants des droits civiques Harry et Harriette Moore ont été tués le jour de Noël 1951, lorsqu’une bombe a été placée sous la maison du couple.

Ils ont également visité un site à Newberry, en Floride, où six Noirs, dont une femme enceinte, ont été lynchés en 1916 ; puis dans un cimetière où certaines des victimes sont enterrées.

Les visites sont parrainées par l’organisation à but non lucratif Truth, Education and Reconciliation (TEAR) basée dans le comté de Miami-Dade, où Dunn siège au sein de son comité directeur.

Dunn dit que certains de ses élèves ont pleuré après la tournée.

“Les étudiants ont le genre de réaction que n’importe quel adulte aurait, je pense, qui est de comprendre que c’était mal et blessant et qu’il faut s’en souvenir”, a-t-il déclaré.

Il a noté, cependant, que les étudiants ne devraient pas ressentir de colère, et aucun de ses étudiants blancs ne devrait ressentir de culpabilité personnelle à propos des événements – comme certaines des déclarations de l’administration DeSantis l’ont suggéré, de tels enseignements pourraient encourir.

“Je serais très inquiet s’il y avait un étudiant, par exemple, qui se sentait si mal qu’il ou elle pleurait et racontait que, ‘c’est quelque chose que mon peuple a fait.’ J’aurais beaucoup de mal avec ça. Nous n’avons pas vécu ça”, a-t-il déclaré.

‘L’amener sur’

Dunn ne s’attend pas à ce qu’il soit arrêté ou inculpé pour avoir continué à enseigner son cours comme il l’entend ou pour avoir poursuivi les tournées Teach the Truth. Mais même alors, il reste inébranlable.

“Je m’attends au moins à ce que l’école soit punie. Me poursuivre individuellement … Je ne m’attends pas à ce que cela se produise”, a-t-il déclaré.

“Mais allez-y.”