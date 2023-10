Le Canada est investir massivement dans le captage et le stockage du carbone comme moyen de lutter contre le changement climatique. Des recherches sont actuellement en cours pour déterminer si ce stockage – sous la forme d’injection souterraine de dioxyde de carbone – pourrait provoquer des tremblements de terre.

Honn Kao, sismologue et chercheur à la Commission géologique du Canada, a récemment reçu une subvention de 1,5 million de dollars de Ressources naturelles Canada pour étudier la question.

Le captage et le stockage du carbone visent à réduire le dioxyde de carbone émis par une opération industrielle brûlant des combustibles fossiles en capturant le CO2 à la source. Au lieu d’être rejeté dans l’atmosphère terrestre sous forme de gaz, il est comprimé et injecté sous terre sous forme liquide.

Kao et son équipe surveilleront l’activité sismique depuis les installations souterraines de stockage de carbone pendant cinq ans, étudiant les effets possibles des injections et analysant ce qui peut être fait pour atténuer ou éliminer ces risques.

Honn Kao, sismologue et chercheur scientifique à la Commission géologique du Canada, étudie l’activité sismique liée aux opérations de captage et de stockage du carbone au Canada. (Julia Wong/CBC)

“Quels types de scénarios d’injection de stockage de carbone pourraient réellement augmenter le risque sismique”, a-t-il déclaré.

“Il s’agit d’une question importante, car si les tremblements de terre provoqués s’avèrent importants et deviennent suffisamment importants pour que les communautés locales les ressentent ou même subissent des dégâts… alors les agences de réglementation devront arrêter l’opération d’injection.”

Séismes induits

Les tremblements de terre provoqués par l’injection d’un liquide sous terre – également connu sous le nom de sismicité induite – ont été bien documentés aux États-Unis et au Canada en matière de fracturation hydraulique et d’évacuation des eaux usées, notamment à Kao, dans la région de Peace, en Colombie-Britannique.

“Sur la base de nos recherches antérieures, nous avons réalisé que lorsque vous injectez des fluides à grande échelle dans des formations souterraines, la perturbation des contraintes provoquée par tous ces fluides injectés peut être énorme… ce qui finit par conduire à l’apparition de tremblements de terre”, a déclaré Kao.

“Bien que l’injection de carbone ou le stockage du carbone lui-même ne soient pas encore un phénomène répandu ici, la physique est en réalité la même.”

Kao a déclaré qu’à ce jour, il n’y a eu aucun tremblement de terre majeur provoqué par l’injection de carbone au Canada ou ailleurs dans le monde, mais il s’attend à ce que de petits événements se produisent. Le risque d’activité est généralement plus élevé près des limites des plaques tectoniques, a-t-il déclaré.

Si un tremblement de terre majeur éclate à travers la roche de couverture au sommet d’une zone de stockage de carbone, cela pourrait créer une voie permettant au CO2 injecté de s’échapper, a-t-il déclaré.

Surveillance sismique à proximité des installations de stockage

Selon la Régie de l’énergie du Canada, dix projets de captage et de stockage du carbone sont en cours au Canada : six en Alberta et quatre en Saskatchewan. Le régulateur a déclaré que quatre autres projets devraient avancer au cours des cinq prochaines années.

Les recherches de Kao examineront l’activité sismique en temps réel. Lorsqu’un événement sismique se produit, son équipe travaille à rebours pour déterminer d’où il vient et s’il est lié à une injection. Dans ce dernier cas, l’équipe examinera la cause de l’événement induit et si une ligne de faille pourrait être impliquée.

Erik Nickel est le chef de l’exploitation du Petroleum Technology Research Centre, qui supervise l’installation de stockage de carbone Aquistore à Estevan, en Saskatchewan. Aquistore est l’un des nombreux sites qui seront surveillés par l’équipe de Kao.

“Il serait tout à fait logique de nous y inclure en raison de notre historique de faible activité sismique”, a déclaré Nickel, ajoutant que le site se trouve sur des terres plates et n’est pas proche de la limite des plaques tectoniques.

Erik Nickel, du Centre de recherche en technologie pétrolière, fait visiter une station de surveillance sur le site Aquistore à Estevan, en Saskatchewan. (Julia Wong/CBC)

Le dioxyde de carbone est capté par une centrale électrique au charbon située à proximité et le carbone est comprimé puis acheminé vers un puits d’injection à environ trois kilomètres de la centrale électrique.

Le carbone est ensuite injecté à 3,4 kilomètres sous terre.

Jusqu’à présent, environ 560 000 tonnes de dioxyde de carbone liquéfié ont été pompées dans une formation de grès située sous la surface de la Terre. Le site est systématiquement suivi par une multitude d’équipements, notamment des moniteurs sismiques, une surveillance des eaux souterraines et un GPS.

“Nous ne voulons évidemment pas provoquer de tremblements de terre d’origine humaine”, a déclaré Nickel.

Le dioxyde de carbone est capté à la centrale électrique au charbon de Boundary Dam à Estevan, en Saskatchewan. (Julia Wong/CBC)

Nickel est sceptique quant au fait que le stockage du carbone entraînerait de graves risques de tremblements de terre, mais a déclaré qu’il comprenait pourquoi cette recherche devait être menée à ce stade.

“Si l’injection de CO2 et le CSC deviennent une [greenhouse gas] stratégie d’atténuation pour le Canada… il est très important de comprendre la nature et la portée des [all risks],” il a dit.

“À l’heure actuelle, il semble que dans des zones stables comme celle-ci, ce ne sera pas un risque important. Mais cela pourrait certainement être le cas dans d’autres domaines. Je pense donc qu’avant son déploiement, il faut comprendre les champs de tension et les facteurs qui conduire à une activité sismique serait important.

Quant à Kao, il a déclaré que cette recherche avait une vision plus large.

“Nous savons que l’injection présente de nombreux avantages”, a déclaré Kao.

“La lutte contre le changement climatique est importante et ce faisant, quel genre de prix voulez-vous payer et pouvez-vous accepter ce genre de risque ?”