Le stockage SAN d’Infortrend sélectionné par l’un des trois principaux groupes de divertissement K-Pop pour la post-production vidéo

TAIPÉI, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ — Infortrend® Technologie, Inc. (TWSE : 2495), le principal fournisseur de stockage d’entreprise du secteur, a annoncé que l’un des principaux groupes de divertissement de l’industrie de la K-pop a choisi sa solution de stockage pour la post-production vidéo. La société de divertissement est cliente d’Infortrend depuis plus d’une décennie en tant que Solutions de stockage M&E permettez des charges de travail multimédia fluides, depuis le montage et le rendu vidéo jusqu’à l’archivage.

Classée parmi les trois premiers groupes de divertissement en Corée, la société présente des artistes K-pop de renommée mondiale et sa chaîne YouTube a atteint environ 2 milliards de vues. En tant que référence établie du secteur, la société produit une quantité importante de vidéos promotionnelles, notamment des clips musicaux, des bandes-annonces, des coulisses, des vlogs, etc. Ils sont créés par l’équipe de post-production dédiée à l’aide de Final Cut Pro.

En raison de la production de contenu toujours croissante et de la demande de vidéos ultra haute définition, la société a récemment prévu d’étendre son infrastructure de stockage. La principale exigence en matière de stockage est la fiabilité afin de sauvegarder le contenu créé par les artistes. De plus, il doit offrir un débit élevé pour jusqu’à 21 processus d’édition simultanés.

En tant que client existant, la société de divertissement avait confiance dans la fiabilité et les performances des solutions d’Infortrend. Cette fois, ils ont choisi EonStor DS Stockage SAN, qui prend en charge jusqu’à 448 disques, permettant une capacité de niveau PB pour stocker le contenu créé. Au total, six appliances DS 4016 ont été déployées et étendues avec JBOD. DS propose plusieurs mécanismes de protection des données, tels que le RAID, les instantanés de données et la réplication locale et distante.

« Client d’Infortrend depuis plus de dix ans, nous utilisons son stockage SAN pour créer des tonnes de vidéos accrocheuses avec plus de 6 Po de données multimédia. D’après notre expérience, le stockage Infortrend est la meilleure solution pour le montage vidéo. » – a déclaré le directeur général et directeur de la division de production vidéo du groupe Entertainment.

En savoir plus sur EonStor DS

Contactez Infortrend pour Conduire une investigation

À propos d’Infortrend

Infortrend (TWSE : 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. En mettant fortement l’accent sur la conception, les tests et la fabrication en interne, le stockage Infortrend offre performances et évolutivité avec les dernières normes, des services de données conviviaux, un service après-vente personnel. support commercial et valeur inégalée. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.infortrend.com

Infortrend® et EonStor® sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Infortrend Technology, Inc. ; Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.