Le stockage de base du Samsung Galaxy S23 sera de 256 Go

Samsung lance tous les smartphones Galaxy S23 avec au moins 256 Go de stockage, selon les dernières rumeurs. Selon Ahmed Qwaider sur Twitter, l’option 128 Go a disparu, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de version 8 Go de RAM du Galaxy S23 Ultra – seulement 12 Go.

Le leakster n’a publié qu’une seule option de stockage pour les S23 et S23 + mais trois versions de l’Ulta, ce qui soulève la question de savoir s’il s’agit d’une liste complète de variantes ou si seul le téléphone de premier plan est répertorié dans son intégralité.

⭕️En exclusivité & officiellement🤩

Bonne nouvelle pour les fans de Samsung

C’est incroyable d’être Galaxy S23 8Ram + 256G🔥

Galaxy S23+ 8Ram +256G🔥

Galaxy S23 Ultra 12R+256G+512G+1T Au revoir 128G

J’attendais ce déménagement depuis longtemps

Un très bon coup de Samsung merci @technizoconcept pic.twitter.com/7EZbA6tyjK – Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) 1 janvier 2023

Le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ ont tous deux commencé à partir de 8/128 Go, mais maintenant le Galaxy S23 et le Galaxy S23 auront 8/256 Go comme variante de base. Le Galaxy S23 Ultra aura trois choix : 12/256 Go, 12/512 Go et 12 Go/1 To.

Les puces de stockage des produits phares de 2022 étaient la solution UFS 3.1, mais nous nous attendons à ce que la série Galaxy S23 passe à UFS 4.0 – elle apporte une vitesse de lecture 2x plus rapide et une vitesse d’écriture séquentielle 1,6x plus rapide. Il y a aussi une amélioration de 46 % de l’efficacité énergétique, ce qui augmenterait la durée de vie de la batterie des plus grosses cellules.

Via