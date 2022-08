Le stock militaire allemand à sa limite après avoir approvisionné l’Ukraine – Der Spiegel

Malgré les pénuries, les membres de la coalition du chancelier Olaf Scholz veulent qu’il fasse passer l’armée ukrainienne avant l’Allemagne.

L’Allemagne ne peut pas livrer plus d’armes à l’Ukraine sans épuiser ses propres stocks, a déclaré son ministère de la Défense. Bien que l’armée ait atteint la “limite acceptable” de ce qu’elle peut envoyer, le chancelier Olaf Scholz subit une pression intense pour maintenir l’acheminement des armes vers Kiev.

“Nous sommes allés à la limite acceptable lors de la vente d’actions de la Bundeswehr”, Un porte-parole du ministre de la Défense Christine Lambrecht a déclaré lundi à Der Spiegel, un jour après que le média allemand a publié un article invité des législateurs Kristian Klinck, Sara Nanni et Alexander Mueller appelant l’Allemagne à augmenter ses livraisons d’armes à l’Ukraine.

« Le profil des capacités de la Bundeswehr (l’armée allemande) peut et doit temporairement passer au second plan par rapport à la durabilité de l’Ukraine dans la situation critique actuelle. Parce que la survie de l’Ukraine est dans l’intérêt de la politique de sécurité de l’Allemagne. a écrit le trio, qui représente les trois partis du gouvernement de coalition allemand.

Depuis le début de l’opération militaire russe en février, le chancelier Scholz a fait l’objet de critiques persistantes pour son apparente réticence à offrir à l’Ukraine les armes qu’elle a demandées. Alors que Berlin a envoyé des pièces d’artillerie, des roquettes à l’épaule et des chars antiaériens, l’Ukraine a demandé davantage de systèmes de défense aérienne et un système de radar d’artillerie, qui n’ont pas encore été expédiés.

Lire la suite L’Allemagne ne parvient pas à remplacer le gaz russe – Die Zeit

L’armée allemande était dans un état gravement épuisé bien avant février, avec un rapport de 2019 révélant que moins de 20 % des 68 hélicoptères de combat Tigre du pays et moins de 30 % de ses 136 avions Eurofighter étaient opérationnels. Le rapport a également révélé que les stocks de munitions étaient faibles et que les soldats manquaient d’équipements essentiels, notamment des bottes, des vêtements et de la literie.

Bien que Scholz ait annoncé un ambitieux programme de réarmement en mars, et malgré le fait que le budget de la Bundeswehr est passé de 37 milliards d’euros (36 milliards de dollars) en 2017 à 50 milliards d’euros (49 milliards de dollars) cette année, l’armée n’a pas encore remédié à ces lacunes. .

Dès mars, Lambrecht décrivait les stocks de la Bundeswehr comme “épuisé,” et Scholz a également dû trouver un équilibre entre son désir déclaré de soutenir les forces ukrainiennes et son insistance à ce que l’Allemagne n’envoie pas d’équipements suffisamment puissants pour aggraver le conflit.

La situation est encore aggravée par les promesses de l’Allemagne de reconstituer les stocks de ses alliés, qui envoient leurs propres stocks d’armes lourdes en Ukraine en échange d’équipements de remplacement en provenance d’Allemagne.

Malgré ces limitations, Scholz a récemment insisté pour que Berlin fournisse “beaucoup d’armes” à Kiev, et continuera de donner à l’Ukraine “ce dont il a besoin pour sa défense.” Scholz a fait ces commentaires après que le général à la retraite de la Bundeswehr, Klaus Wittmann, l’ait accusé d’un manque de “leadership” et d’apparaître “intimidé” par le président russe Vladimir Poutine.