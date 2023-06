Le stock d’Unity en hausse de 12% après que la société a annoncé le marché de l’IA

Unité a augmenté de plus de 15% à 42,38 $ par action mardi après l’annonce du fabricant d’outils de jeu une place de marché pour les logiciels d’intelligence artificielle qui le positionne comme une plate-forme dans la partie la plus chaude de l’industrie technologique.

Les clients d’Unity, qui utilisent son logiciel de moteur de jeu pour produire des jeux pour téléphones, consoles et casques de réalité virtuelle, pourront choisir parmi des logiciels capables de faire des choses telles que générer des dialogues de jeu ou des textures et des graphiques en utilisant l’IA de sociétés indépendantes telles que Inworld AI ou Polyruche.

Les sociétés d’intelligence artificielle pourront distribuer leurs logiciels aux fabricants de jeux et les facturer via l’Asset Store d’Unity.

La flambée du prix d’Unity survient alors que les responsables de l’entreprise ont parlé du potentiel qu’ils voient dans l’IA ces dernières semaines.

« Je pense que l’IA va changer le jeu de plusieurs manières assez profondes. L’une d’entre elles va rendre les jeux plus rapides, moins chers et meilleurs », a déclaré le PDG d’Unity, John Riccitiello, dans un entretien publié lundi par l’Associated Press. « C’est déjà en train de se produire. »

Séparément, la société a également reçu une note de surpondération et un prix cible de 48 $ par l’analyste de Wells Fargo Brian Fitzgerald dans une note mardi.

Fitzgerald et son équipe ont déclaré que les investisseurs pourraient considérer le cours actuel de l’action Unity comme une opportunité d’achat et que la société pourrait étendre ses activités en dehors du jeu, avec des « jumeaux numériques » et d’autres produits de simulation pour les entreprises.

« Bien que nous reconnaissions que la consolidation de l’industrie du divertissement interactif peut, à long terme, stimuler le développement et l’utilisation d’outils/d’actifs de développement de jeux propriétaires par de grands studios, nous croyons au fort positionnement concurrentiel d’Unity dans l’espace », a écrit Fitzgerald.

La note indiquait également que le battage médiatique « métaverse » s’éteignait, créant une opportunité d’achat.

Avant que Unity ne commence à attirer l’attention des investisseurs sur l’IA, celle-ci était étroitement liée aux efforts des casques, tels que Méta ‘s, car son logiciel peut être utilisé pour créer des applications de réalité virtuelle.

Plus tôt ce mois-ci, Pomme a déclaré que les applications VR créées avec Unity seraient prises en charge sur le Vision Pro, son casque devrait sortir au début de l’année prochaine.

Riccitiello n’aime pas le terme métaverse, un mot qu’Apple n’utilise jamais. « J’ai toujours pensé que le mot était chargé et un peu stupide », a-t-il déclaré dans l’interview AP.