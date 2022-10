Le stock du partenaire de fusion Truth Social fluctue après l’accord Twitter d’Elon Musk

Actions de Digital World Acquisition Corp. la société de chèques en blanc qui s’apprête à rendre public Trump Media and Technology Group et sa plateforme Truth Social, a fluctué vendredi alors qu’Elon Musk prenait les rênes de Twitter.

Musk a précédemment déclaré qu’il rétablirait le compte de Trump sur Twitter, qui a été interdit après l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021. L’ancien président comptait environ 88 millions d’abonnés sur Twitter, mais il n’en a amassé que 4,37 millions sur Truth Social.

Les actions de DWAC étaient effectivement stables vendredi après-midi après avoir chuté plus tôt dans la journée, au milieu d’un rallye plus large du marché. L’action a baissé d’environ 68 % jusqu’à présent cette année, se négociant autour de 16 $. Son sommet sur 52 semaines était de 101,87 $.

Sauf intervention judiciaire, Trump Media a actuellement jusqu’en décembre pour finaliser la fusion avec DWAC et la rendre publique. Un vote des actionnaires est prévu jeudi pour prolonger ce délai jusqu’en septembre 2023, mais les quatre derniers votes de ce type n’ont pas obtenu l’approbation nécessaire de 65 % des actionnaires.

Trump a posté sur Truth Social Friday louant l’acquisition de Musk, mais vantant également sa propre plate-forme.

« TRUTH SOCIAL est devenu un peu un phénomène. La semaine dernière, il avait un plus grand nombre que toutes les autres plateformes, y compris TikTok, Twitter, Facebook et les autres », a écrit Trump. “Je suis très heureux que Twitter soit désormais entre de bonnes mains et ne soit plus dirigé par des fous et des maniaques de la gauche radicale.”

DWAC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La plate-forme de l’ex-président doit encore surmonter certains obstacles juridiques et financiers.

Une plainte de lanceur d’alerte de la Securities and Exchange Commission d’un ancien dirigeant de Truth Social, William Wilkerson, alléguait que Trump Media et DWAC avaient discuté d’une fusion avant l’annonce de DWAC, ce qui violerait les lois sur les valeurs mobilières. La fusion fait actuellement l’objet d’une enquête criminelle fédérale.

Le DWAC a précédemment averti qu’un échec à prolonger l’accord pourrait entraîner la liquidation de la SPAC, et Trump a averti qu’il n’aurait peut-être pas besoin des centaines de millions de l’accord.

“S’ils ne viennent pas avec le financement, je le garderai privé”, a déclaré Trump à ses partisans lors d’un rassemblement début octobre dans le Michigan. “Facile à avoir en privé.”

L’ex-président a réuni une part équitable du financement privé pour Trump Media and Technology Group.

Des investissements de premier plan, rapporté pour la première fois par Reuters vendredicomprennent 9,8 millions de dollars de Karl Pfluger, un dirigeant pétrolier et frère du représentant américain approuvé par Trump, August Pfluger, R-Texas.

Un porte-parole d’August Pfluger a déclaré à Reuters qu’il n’avait pas d’investissement personnel dans Trump Media & Technology Group, déclarant: “Il a obtenu l’approbation du président Trump bien avant la création de Truth Social.”

Parmi les autres investisseurs figurent Patrick Walsh, un ancien associé du directeur financier de Trump Media, Philip Juhan, qui détient une participation de 6,2 millions de dollars. Roy Bailey, qui était le président du cofinancement de la campagne de réélection de Trump en 2020, a donné 200 000 $ à Trump Media. George Glass, l’ambassadeur de Trump au Portugal, a donné 500 000 dollars. Le magnat du gâteau aux fruits du Texas, Bob McNutt, a investi 100 000 $.

Environ 1 milliard de dollars supplémentaires d’investissements privés devaient passer par DWAC à la fin de la fusion, mais une date limite clé a été dépassée en septembre, permettant aux investisseurs de retirer leur participation. Depuis lors, au moins 138 millions de dollars de financement ont été retirés.