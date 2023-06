Le stock d’Intel chute de 6% alors que l’entreprise met à jour ses plans de fabrication de puces

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, prend la parole lors de l’introduction en bourse de Mobileye Global Inc. au Nasdaq MarketSite à New York le 26 octobre 2022. Mobileye Global Inc., la société de technologie autonome détenue par Intel Corp., a fixé le prix de l’une des plus grandes initiales américaines offres publiques de l’année au-dessus de sa fourchette commercialisée pour lever 861 millions de dollars.

Michel Nagle | Bloomberg | Getty Images