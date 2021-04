Les actions d’Intel ont chuté de 4% à la nouvelle que Nvidia prévoit de fabriquer son propre processeur de serveur basé sur la technologie ARM. L’action Nvidia était en hausse de plus de 2% en bourse lundi.

Nvidia est surtout connu pour ses processeurs graphiques et ses puces pour l’intelligence artificielle, et non pour les processeurs qui alimentent le cœur des ordinateurs.

Son nouveau processeur serveur « Grace » est son premier processeur de centre de données, défiant Intel sur un marché qu’il domine avec plus de 90% de part de marché, selon estimations. Intel a déclaré 26,1 milliards de dollars de revenus de son groupe de centres de données en 2020, en hausse de 11% d’une année sur l’autre.

Nvidia a déclaré que ses puces Grace utiliseraient le jeu d’instructions ARM, qui diffère des instructions x86 au cœur des processeurs Intel.

« Associé au GPU et au DPU, Grace nous offre la troisième technologie fondamentale pour l’informatique et la possibilité de réorganiser le centre de données pour faire progresser l’IA. NVIDIA est désormais une société à trois puces », a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia, dans un communiqué. .

Nvidia a déclaré que des chercheurs, notamment le laboratoire national Los Alamos du département américain de l’énergie, prévoyaient de construire des supercalculateurs utilisant les puces Grace.

Nvidia a déclaré l’année dernière qu’elle prévoyait d’acheter ARM pour 40 milliards de dollars et que la société continuerait de concéder sa technologie sous licence aux fabricants de puces qui en dépendent, notamment Apple et Qualcomm. Les puces ARM sont dominantes dans les smartphones mais ne sont pas largement utilisées dans les centres de données.