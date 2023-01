Le stock de Wayfair grimpe après que le détaillant en ligne a licencié 1 750 travailleurs

Wayfair Le cours de l’action a bondi de plus de 20% vendredi après que le géant de la distribution a annoncé qu’il licencierait environ 1 750 employés, soit 10% de sa main-d’œuvre mondiale, pour soutenir les réductions de coûts à l’échelle de l’entreprise.

Cette annonce marque la deuxième série de suppressions d’emplois de Wayfair en moins de six mois depuis que le détaillant a licencié environ 5 % de ses effectifs en août. Les dirigeants s’attendent à ce que les deux séries de licenciements permettent d’économiser 750 millions de dollars par an, selon un communiqué de presse.

Wayfair a déjà commencé à licencier en Europe, et les employés en Amérique du Nord recevront vendredi un avis sur leur statut d’emploi, a écrit vendredi matin le co-fondateur et PDG de Wayfair, Niraj Shah, au personnel dans un e-mail à l’échelle de l’entreprise. Le détaillant offrira aux employés une indemnité de départ en fonction de la situation de chacun, comme son pays, son mandat et son niveau, a écrit Shah.

La société a déclaré qu’elle prévoyait d’engager entre 68 et 78 millions de dollars de coûts, principalement liés aux indemnités de départ et aux avantages sociaux, principalement au cours du premier trimestre 2023.

Les géants de la vente au détail comme Wayfair ont été contraints de se réconcilier avec l’inverse de leurs gains à l’ère de la pandémie alors que les consommateurs éloignent leurs priorités de dépenses de catégories comme l’ameublement. Le détaillant de meubles en ligne, qui a été l’un des gagnants de la pandémie, les consommateurs dépensant davantage pour la décoration de la maison et le mobilier de bureau, est depuis aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont entraîné des retards de commande et des clients frustrés.

Wayfair a enregistré une baisse de ses revenus de 9 % d’une année sur l’autre et une perte de 286 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. De fortes baisses au cours des derniers trimestres surviennent après que le géant de la vente au détail basé au Massachusetts a enregistré une augmentation de 55 % de ses revenus en 2020 pour atteindre 14,1 milliards de dollars.

“Malheureusement, en cours de route, nous avons trop compliqué les choses, perdu de vue certains de nos fondamentaux et sommes tout simplement devenus trop gros”, a déclaré Shah dans l’e-mail au personnel. “Sur le plan opérationnel, nous pouvons voir et sentir que nous ne sommes pas aussi agiles que nous l’étions ou que nous devions l’être.”

Shah a écrit que les dépenses d’exploitation de l’entreprise par rapport à ses revenus ont augmenté de 17% au cours de l’année écoulée après avoir été d’environ 10% à 11% pendant la majeure partie des 20 ans d’histoire de l’entreprise. En plus des licenciements, il a ajouté que le détaillant avait réduit ses coûts de publicité, de polices d’assurance, de services de conciergerie et de licences de logiciels.

La société prévoit désormais de revenir à la rentabilité de l’EBITDA ajusté plus tôt en 2023 grâce à ces efforts de réduction des coûts, selon le communiqué de presse.

“Les changements aujourd’hui concernent en grande partie la réduction des niveaux de gestion, le redimensionnement à certains endroits et la réorganisation pour être plus efficace”, a déclaré Shah.