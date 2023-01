Le stock de Virgin Orbit chute après l’échec du lancement au Royaume-Uni

Orbite vierge Les actions ont chuté dans les échanges lundi soir, après que la société a confirmé que son premier lancement depuis le Royaume-Uni n’avait pas atteint l’orbite.

Les actions de Virgin Orbit ont chuté de 30% dans les échanges après les heures normales de bureau, par rapport à sa clôture précédente de 1,93 $ par action.

La société utilise un jet 747 modifié pour envoyer des satellites dans l’espace, en lançant une fusée sous l’aile de l’avion en plein vol – une méthode connue sous le nom de lancement aérien.

La webdiffusion de Virgin Orbit a montré que sa fusée LauncherOne avait été lancée et avait tiré son moteur, la société déclarant dans un tweet que la fusée “avait atteint avec succès l’orbite terrestre”. Mais environ une demi-heure plus tard, la société a annoncé que le lancement avait “une anomalie” et que les neuf satellites à bord n’atteindraient pas l’orbite.

Virgin Orbit examine les données de lancement pour identifier la source de l’échec et a reconnu avoir supprimé le tweet concernant l’atteinte de l’orbite. Le jet 747 et son équipage sont revenus et ont atterri en toute sécurité au Spaceport Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

La mission de lundi était la sixième de Virgin Orbit à ce jour et son deuxième échec de lancement.

La société n’a effectué que deux lancements en 2022, en deçà des prévisions de quatre à six missions que Virgin Orbit a données au début de l’année dernière. À la fin du troisième trimestre, Virgin Orbit disposait de 71,2 millions de dollars en espèces et avait levé 25 millions de dollars supplémentaires auprès du groupe Virgin de Richard Branson, un actionnaire majeur existant, au milieu du quatrième trimestre.