Le stock de Virgin Galactic SPCE bondit après un test de vol spatial réussi

Les actions de Virgin Galactic ont bondi lundi, à la suite du test de vol spatial réussi de la société.

Le lancement de samedi a représenté une étape cruciale pour l’entreprise de tourisme spatial. Le test avait été retardé de plus de six mois après qu’une tentative de décembre eut été interrompue.

Le PDG de Virgin Galactic, Michael Colglazier, a déclaré à CNBC que le vol spatial « était parfait » et a déclaré qu’il attendait avec impatience que la Federal Aviation Administration examine les données de vol. L’entreprise doit franchir deux étapes réglementaires restantes avant de recevoir une licence clé.

Les actions de Virgin Galactic ont bondi de 15% en début de séance par rapport à sa clôture précédente de 21,07 $. L’action a également effacé sa perte depuis le début de l’année. Plus tôt ce mois-ci, il a baissé de plus de 30% pour l’année après les revers précédents et les ventes d’actionnaires notables.