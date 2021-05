Le stock de Virgin Galactic chute après un éventuel retard des tests de vol spatial

La baisse des actions de Virgin Galactic après la publication des résultats du premier trimestre s’est accélérée mardi, le prochain test de vol spatial de la société – et sa voie plus large vers le début des vols commerciaux – pouvant être encore retardés.

La société de tourisme spatial a fait le point sur les progrès accomplis en vue d’une répétition du test de vol spatial qui a été interrompu à la mi-vol en décembre. Alors que la société affirme que les travaux de réparation d’un problème avec son vaisseau spatial, VSS Unity, sont maintenant terminés, un problème de maintenance possible inattendu avec l’avion porteur VMS Eve a été identifié après des vols d’essai la semaine dernière.

Virgin Galactic a déclaré que la maintenance du problème en question était prévue pour octobre, mais la société est en train d’analyser si elle doit effectuer la maintenance maintenant – ce qui retarderait probablement davantage le calendrier des tests de vol spatial. La compagnie prévoyait de refaire le vol spatial en mai, mais dit maintenant que le timing est « en cours d’évaluation ».

« Nous ferons un rapport au marché la semaine prochaine avec une mise à jour sur les implications du calendrier pour notre prochain vol », a déclaré le président des missions spatiales et de la sécurité de Virgin Galactic, Mike Moses, lors de la conférence téléphonique de la société.

L’action de Virgin Galactic a chuté de 20% par rapport à sa clôture précédente de 17,95 $ par action, avant de regagner une partie des pertes pour se négocier à environ 12%.

Les creux de la baisse ont amené l’action de Virgin Galactic à moins de 15 dollars par action – son niveau le plus bas en plus d’un an, et ajoutant encore aux pertes d’actions depuis qu’il a atteint un sommet supérieur à 60 dollars par action en février.

Virgin Galactic a encore quatre vols d’essai avant d’achever le développement de son système SpaceShipTwo.

Entre-temps, les pertes de stock se sont accélérées, à la suite des retards du premier de ces quatre vols spatiaux, ainsi que des ventes de parts par le président Chamath Palihapitiya, le fondateur Richard Branson, et le nouvel ETF spatial de Cathie Wood. Le stock a également chuté après que l’entreprise de Jeff Bezos, Blue Origin, ait annoncé son intention de lancer le 20 juillet le premier vol en équipage de sa fusée de tourisme spatial, une décision qui, selon UBS, enlève probablement l’avantage de premier venu de Virgin Galactic.

Le début du service commercial de Virgin Galactic, qui devrait débuter en 2020 lorsque la société a achevé sa fusion SPAC, a été reporté au début de 2022.