Le stock de Viasat chute après un dysfonctionnement du satellite

Viasat a précédemment remercié Boeing et Northrop Grumman dans le cadre de son équipe combinée derrière le satellite Viasat-3 Americas.

La conception du réflecteur du satellite Viasat-3 Americas semble correspondre à la gamme de réflecteurs « AstroMesh » qui Northrop Grumman fait de la publicité. De plus, Viasat a déclaré que le « long bras de flèche » qui supporte le réflecteur est un « dérivé direct » des flèches télescopiques qui Northrop Grumman construit pour le télescope spatial James Webb de la NASA .

Viasat n’a pas divulgué l’identité du fabricant du réflecteur dans son communiqué. Dankberg a déclaré que son entreprise « travaillait en étroite collaboration » avec le fabricant pour résoudre le problème. Un porte-parole de Viasat a confirmé à CNBC que le fabricant est l’une des principales entreprises de l’aérospatiale et de la défense – mais a noté que ce n’était pas le cas Boeing qui a construit le bus 702MP + qui est la structure et la puissance du vaisseau spatial.

Viasat L’action de ‘s a chuté mercredi après les heures de fermeture après que la société a révélé que son satellite de communication le plus récemment lancé avait subi un dysfonctionnement.

Viasat a souligné qu ‘ »il n’y a pas de perturbation » pour les clients existants en raison de l’incident, la société ayant 12 autres satellites en service.

Le satellite Viasat-3 Americas est le premier d’un trio de satellites que la société attend depuis longtemps pour renforcer son activité haut débit. Dans un communiqué de presse mercredi, Viasat a indiqué qu’il pourrait potentiellement réaffecter l’un de ses deux prochains satellites ViaSat-3, qui devraient desservir l’EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et l’APAC (Asie-Pacifique), pour remplacer le dysfonctionnement. satellite qui a été lancé pour desservir l’Amérique du Nord et du Sud.

Publication de l’industrie SpaceIntelReport noté que, si le satellite est perdu, Viasat pourrait déclencher une réclamation de 420 millions de dollars. Un souscripteur d’assurance spatiale a décrit la situation à CNBC comme un « événement changeant le marché » pour le secteur.