Le stock de Twitter chute encore alors que des doutes tourbillonnent sur la prise de contrôle de Musk

Les actions de Twitter ont chuté de plus de 11% à la clôture des marchés lundi, alors que les investisseurs anticipaient une bataille juridique potentiellement interminable entre la société de médias sociaux et Elon Musk au sujet de sa décision de renoncer à un accord pour acheter la société.

M. Musk a conclu un accord pour acheter Twitter pour 44 milliards de dollars il y a environ trois mois. Vendredi, après la fermeture du marché, il a tenté de revenir sur l’accord d’acquisition juridiquement contraignant, affirmant que Twitter n’avait pas fourni les informations nécessaires pour calculer le nombre de comptes de spam sur la plateforme.

L’action de Twitter a perdu environ un tiers de sa valeur depuis le 25 avril, date à laquelle le conseil d’administration de la société a accepté l’offre de M. Musk. Depuis la signature de l’accord, les investisseurs sont devenus de plus en plus sceptiques quant à la réalisation de l’acquisition par le milliardaire mercuriel dans les conditions convenues. Les actions de Twitter se négocient en dessous du prix de 54,20 $ offert par M. Musk, et bien en dessous des sommets supérieurs à 70 $ qu’il a atteints l’année dernière.