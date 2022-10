Le stock de Tesla en baisse après le rapport sur les livraisons du troisième trimestre

Les actions de Tesla ont chuté d’environ 5% dans les échanges avant commercialisation lundi après que le constructeur de véhicules électriques a publié dimanche des chiffres de production et de livraison du troisième trimestre qui étaient inférieurs aux estimations des analystes.

Tesla a signalé 343 000 livraisons totales et 365 000 véhicules produits au cours du trimestre, ce qui a dépassé les attentes des analystes de 364 660 véhicules livrés, selon les estimations compilées par Street Account, propriété de FactSet. Les livraisons sont l’approximation la plus proche des ventes rapportées par Tesla.

La production totale a augmenté par rapport au trimestre précédent de 2022, lorsque la société a déclaré avoir fabriqué 258 580 voitures. Tesla a produit 19 935 de ses véhicules Model S et X plus chers, et 345 988 de ses véhicules Model 3 et Y plus populaires au cours du troisième trimestre, selon son rapport.

Tesla a fait face à des difficultés de croissance dans ses nouvelles usines en Allemagne et au Texas, au roulement des cadres et à la flambée des prix des matières premières au troisième trimestre 2022.

Les analystes de Wall Street étaient divisés sur le rapport du constructeur de véhicules électriques, et la baisse du cours de l’action suggère que les investisseurs s’inquiètent des chiffres de livraison.

Un analyste de Goldman Sachs a maintenu la note d’achat de Tesla et a déclaré que la société continuerait de bénéficier du passage à long terme aux véhicules électriques, tandis qu’un analyste de JPMorgan a maintenu une note sous-pondérée sur Tesla, affirmant que le manque à gagner était conforme aux attentes de l’entreprise.

Un analyste de Cowen avait une cote de performance du marché sur l’entreprise, citant les livraisons manquées et les chiffres de production.

Lora Kolodny et Michael Bloom de CNBC ont contribué à ce rapport.