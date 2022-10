Le stock de Terran Orbital augmente après que Lockheed Martin a investi 100 millions de dollars

La bannière de la société au-dessus de la Bourse de New York le 28 mars 2022.

Actions du fabricant d’engins spatiaux Orbitale terrienne a augmenté lundi après que la société a ajouté 100 millions de dollars via un investissement de l’actionnaire existant Lockheed Martin .

Lockheed a acheté à la fois des dettes et des actions, et Terran a noté que l’investissement s’accompagne d’un nouvel accord de coopération “pour poursuivre une plus grande variété d’opportunités” aux côtés du géant de la défense.

L’action Terran a augmenté d’environ 8 % à midi, après avoir bondi de 33 % plus tôt dans la journée par rapport à sa clôture précédente de 2,56 $ par action. Le stock est en baisse de plus de 70% depuis le début de l’année.

La société est devenue publique via un SPAC plus tôt cette année et, comme de nombreuses actions spatiales, a été durement touchée par l’évolution de l’environnement de risque sur le marché. CNBC avait précédemment signalé que Terran faisait partie des actions spatiales SPAC à la recherche de capitaux, plusieurs entreprises étant confrontées à une crise de trésorerie.

La société a indiqué dans l’annonce de lundi qu’elle “ne poursuivra plus” la construction de sa propre constellation de satellites, prévoyant plutôt d’utiliser sa technologie PredaSAR existante pour offrir un produit d’imagerie terrestre spécialisé.

Terran devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 9 novembre.