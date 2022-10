Le stock de Snap chute de près de 25 % après que les revenus ont été touchés par la réduction des budgets des annonceurs

CNN

La mauvaise année de Snap continue.

Snap a annoncé jeudi un chiffre d’affaires de 1,13 milliard de dollars pour les trois mois se terminant en septembre, une légère augmentation de 6% par rapport à l’année précédente et moins que ce que Wall Street avait prévu, alors que la société est confrontée à un resserrement des budgets des annonceurs dans une économie incertaine.

Dans une lettre aux investisseurs, la société mère de Snapchat a déclaré que la croissance de ses revenus avait été ralentie par plusieurs facteurs, notamment la concurrence croissante et la nervosité des annonceurs qui constituent son cœur de métier.

“Nous constatons que nos partenaires publicitaires dans de nombreux secteurs réduisent leurs budgets marketing, en particulier face aux vents contraires de l’environnement opérationnel, aux pressions sur les coûts induites par l’inflation et à la hausse des coûts”, a déclaré la société dans la lettre.

Les actions de Snap ont chuté de près de 25 % après les heures de négociation après le rapport sur les résultats.

Le rapport de Snap donne le coup d’envoi de ce qui devrait être une période de bénéfices technologiques qui donne à réfléchir, alors que les annonces de licenciements, les gels d’embauche et d’autres mesures de réduction des coûts sont devenus de plus en plus courants dans l’industrie au milieu des craintes d’une récession imminente.

Snap a contribué à déclencher une vague d’anxiété parmi les investisseurs technologiques lorsqu’il a averti en mai que l’économie s’était détériorée plus rapidement que prévu, réduisant ses prévisions de revenus et de bénéfices pour le trimestre. Fin août, Snap a annoncé son intention de licencier environ 20 % de ses plus de 6 400 employés dans le monde, soit plus de 1 200 employés.

Comme d’autres entreprises technologiques, Snap a dû faire face à des vents contraires liés à la hausse de l’inflation, à un dollar plus fort et à des inquiétudes économiques plus larges qui poussent certains annonceurs et consommateurs à repenser leurs dépenses aux États-Unis et à l’étranger.

Snap a également été confronté à une concurrence croissante de la part de concurrents à croissance rapide tels que TikTok, et navigue toujours dans son activité de publicité numérique à la suite des changements de confidentialité mis en œuvre par Apple qui ont rendu plus difficile pour les spécialistes du marketing de cibler les utilisateurs avec des publicités.

Il y avait quelques lueurs d’espoir dans le rapport de Snap, notamment que le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 19 % d’une année sur l’autre pour atteindre 363 millions au troisième trimestre. Sa perte nette a également été inférieure à ce que Wall Street avait prévu, mais la société a néanmoins perdu 360 millions de dollars au cours du trimestre, contre une perte de 72 millions de dollars l’année précédente. Une grande partie de cette perte (155 millions de dollars) provenait de charges de restructuration liées à des licenciements.

Snap a refusé de fournir des conseils financiers pour les trois derniers mois de l’année. Dans sa lettre aux investisseurs, la société a déclaré : “Nous prévoyons que l’environnement opérationnel continuera d’être difficile dans les mois à venir et pensons que les mesures que nous prenons fournissent une voie claire pour Snap.”