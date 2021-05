Le stock de Shopify apparaît après que Google a annoncé l’expansion des achats en ligne

Google approfondit son partenariat avec Shopify en permettant aux 1,7 million de marchands de la société d’atteindre plus facilement les acheteurs dans la recherche Google et sur certaines de ses autres propriétés.

Cette décision intervient alors que Google et Shopify intensifient leurs efforts pour rivaliser avec Amazon dans le commerce électronique. Selon eMarketer.

Les actions de Shopify ont bondi jusqu’à 4% sur les nouvelles.

Google a fait cette annonce lors de sa conférence pour les développeurs de logiciels, Google I / O, qui a débuté mardi. La société n’a pas fourni beaucoup de détails sur l’intégration, mais elle a déclaré qu’elle permettrait aux entreprises Shopify d’apparaître dans la recherche Google, Maps, Lens, Images et YouTube « en quelques clics. »

Dans un article de blog, Google a déclaré que cela rendrait les produits des marchands Shopify plus visibles dans ses différentes propriétés.

« Nous pensons que vous méritez le plus grand choix disponible et nous continuerons d’innover dans vos achats à chaque étape du processus », a déclaré Bill Ready, président du commerce et des paiements chez Google, lors d’une présentation à I / O.

Séparément, l’entreprise annoncé autres améliorations de sa fonctionnalité de commerce électronique: par exemple, le navigateur Chrome de Google affichera en permanence des paniers d’achat lorsque les gens ouvriront de nouveaux onglets, afin qu’ils puissent retourner faire leurs achats après avoir effectué d’autres tâches.

Au début de la pandémie, a déclaré Google c’était une commission d’agitation les frais pour les marchands qui participent à son programme «Acheter», qui permet aux consommateurs de rechercher et de vérifier les produits du détaillant directement sur sa plateforme sans être redirigés vers les sites des détaillants. La société a également déclaré qu’elle ouvrirait sa plate-forme à des fournisseurs tiers, notamment PayPal et Shopify, pour offrir aux détaillants davantage d’options d’achat en dehors de sa propre plate-forme.

Google tente à nouveau d’intensifier ses efforts de commerce électronique alors que la pandémie a créé une demande durable d’achat en ligne, dont les concurrents de Google ont tiré profit.

Dans un article de blog, la société a déclaré: « Alors que nous éliminons les obstacles tels que les frais et améliorons notre technologie, nous avons constaté une augmentation de 70% de la taille de notre catalogue de produits et une augmentation de 80% du nombre de marchands sur notre plate-forme. »