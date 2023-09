Le stock de Rocket Lab chute après le premier échec du lancement d’Electron depuis des années

Laboratoire de fusée l’action a chuté dans les échanges avant commercialisation après que la société a subi son premier échec de lancement en plus de deux ans tôt mardi matin.

La société a confirmé que son 41e lancement de fusée Electron sans équipage – décollant de la Nouvelle-Zélande et transportant le satellite Acadia 2 pour Capella Space, basé à San Francisco – a échoué environ 2 minutes et 30 secondes après le début du vol. Rocket Lab a déclaré avoir commencé à travailler avec la Federal Aviation Administration pour enquêter sur la cause profonde du problème, qui semble se produire au moment où les premier et deuxième étages de la fusée se sont séparés.

« Nous sommes profondément désolés auprès de notre partenaire Capella Space pour la perte de la mission », a déclaré Rocket Lab dans un communiqué.

Les actions de Rocket Lab ont chuté de 26 % lors des échanges avant commercialisation par rapport à leur précédente clôture à 5,04 $. Le titre était en hausse de 34 % sur l’année à la clôture de lundi.

La 42e mission Electron de la société devait être lancée avant la fin du troisième trimestre. Mais Rocket Lab a prévenu qu’il serait reporté le temps de résoudre l’échec du lancement. En conséquence, Rocket Lab prévoit de publier des prévisions révisées de revenus pour le troisième trimestre. Dans son rapport du deuxième trimestre, Rocket Lab prévoyait environ 30 millions de dollars de revenus liés aux services de lancement, soit une minorité de ses revenus globaux prévus entre 73 et 77 millions de dollars, la majeure partie devant provenir de son unité de systèmes spatiaux.

L’échec de Rocket Lab survient après que la société ait établi un rythme constant de lancements réussis, devenant ainsi la deuxième société américaine de fusées la plus active derrière SpaceX d’Elon Musk. La fusée Electron n’avait pas connu d’échec de mission depuis mai 2021, enchaînant depuis lors 19 lancements réussis en 28 mois.

Une fusée peut rester immobilisée pendant une durée indéterminée, la durée des enquêtes dépendant de la gravité et de la complexité du problème. Après son précédent échec de lancement, Rocket Lab a lancé sa prochaine mission Electron 70 jours plus tard.