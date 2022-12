Le stock de Roblox coule après que la mise à jour de novembre montre un ralentissement de la croissance

Un homme photographie une bannière Roblox affichée, pour célébrer l’introduction en bourse de la société, sur la façade avant de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 10 mars 2021.

Actions de Roblox étaient en baisse de 16% jeudi après la publication de la société de jeux une mise à jour des activités de novembre qui a montré un ralentissement de la croissance et une baisse des revenus de ses utilisateurs quotidiens.

La société a déclaré que les réservations estimées se situaient entre 222 et 225 millions de dollars pour le mois. C’est une augmentation de 5 à 7 % d’une année sur l’autre. Mais, en novembre 2021, Roblox a déclaré que les réservations estimées au cours de la même période avaient augmenté de 22% à 24% d’une année sur l’autre. Roblox a déclaré que la force du dollar américain par rapport à l’euro et à la livre sterling avait eu un impact sur ses activités.

Roblox appelle ses réservations de chiffre d’affaires. La société génère des revenus grâce aux ventes de sa monnaie virtuelle appelée Robux, que les joueurs utilisent pour habiller leurs avatars et acheter d’autres fonctionnalités premium dans les jeux.

Les réservations moyennes de Roblox par utilisateur actif quotidien se situaient entre 3,92 $ et 3,97 $, en baisse de 7 % à 9 % par rapport à il y a un an.

Le nombre total d’utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 15 % par rapport à novembre 2021 pour atteindre 56,7 millions d’utilisateurs, mais l’année dernière, la société a enregistré une croissance de 35 %.

La mise à jour de Roblox intervient au milieu d’une faiblesse plus large dans l’industrie du jeu vidéo. Le mois dernier, Take-Two Interactif la société à l’origine de jeux tels que Grand Theft Auto, a réduit ses perspectives pour le trimestre en cours et pour l’exercice 2023, blâmant les “conditions macroéconomiques actuelles”.

“Notre prévision réduite reflète les changements dans notre pipeline, les fluctuations des taux de change et une vision plus prudente du contexte macroéconomique actuel, en particulier dans le mobile”, a déclaré le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, dans un communiqué le 7 novembre.

En octobre, Pomme a également mis en garde contre la faiblesse de la publicité et des jeux numériques lors de la publication des résultats du quatrième trimestre. “Plus précisément sur les services, nous prévoyons de croître, mais d’être impactés par l’environnement macroéconomique, affectant de plus en plus les changes, la publicité numérique et les jeux”, a déclaré le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, lors du dernier appel sur les revenus de l’entreprise.

Les actions de Roblox sont en baisse d’environ 73 % depuis le début de l’année.