Le stock de Roblox augmente de 18 % grâce à la croissance des utilisateurs en septembre

Un homme photographie une bannière Roblox affichée, pour célébrer l’introduction en bourse de la société, sur la façade avant de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 10 mars 2021.

Actions de Roblox a bondi de 18% lundi matin après que la société a publié son rapport de mesures de septembre 2022.

Voici les chiffres :

Les utilisateurs actifs quotidiens étaient de 57,8 millions, en hausse de 23 % d’une année sur l’autre.

Les heures engagées se sont chiffrées à 4 milliards, en hausse de 16 % d’une année sur l’autre.

Les réservations estimées se situaient entre 212 et 219 millions de dollars, en hausse de 11 % à 15 % d’une année sur l’autre.

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a diminué par rapport au rapport d’août 2022 de Roblox, lorsque la société a signalé 59,9 millions d’utilisateurs. Le nombre d’heures engagées en septembre a également diminué par rapport à 4,7 milliards en août, et les réservations de Roblox en septembre ont chuté par rapport aux réservations estimées de 233 millions de dollars et 237 millions de dollars signalées en août. La baisse peut s’être produite lorsque les enfants qui jouent au jeu sont retournés à l’école.

Les actions de Roblox sont en baisse d’environ 65% par rapport à leurs sommets. Le titre était brûlant en 2021 après la cotation directe de Roblox en mars. Sa capitalisation boursière a approché 80 milliards de dollars avant de culminer en novembre 2021.

L’entreprise a vu les réservations augmenter de plus de 200 % pendant la pandémie, lorsque les enfants passaient plus de temps sur leurs écrans alors qu’ils étaient coincés à la maison. Mais le ralentissement économique de cette année a pénalisé les valeurs technologiques à forte croissance.

Le PDG de Roblox, David Baszucki, a déclaré à CNBC en février que la société avait “de nombreuses opportunités d’augmenter la monétisation” et il a cité la publicité et les achats immersifs 3D comme des domaines potentiels de croissance. À ce jour, la société s’est concentrée sur “la création d’une plate-forme sûre et civile” et sur la croissance de sa base d’utilisateurs actifs quotidiens, a déclaré Baszucki.

Le directeur commercial Craig Donato a déclaré à Steve Kovach de CNBC en août que Roblox est optimiste pour l’avenir en raison de ses investissements dans ses employés, la capacité de ses serveurs et ses centres de données mondiaux.