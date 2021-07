Le stock de Pinterest ferme plus de 18% sur le déclin des utilisateurs

Les actions de Pinterest ont clôturé en baisse de 18,24% vendredi après que les résultats du deuxième trimestre de la société ont révélé jeudi une baisse du nombre d’utilisateurs actifs mensuels.

Pinterest a enregistré 454 millions d’utilisateurs actifs par mois, en baisse de plus de 5% par rapport aux 478 millions signalés par la société en avril. Wall Street s’attendait à ce que la société porte sa base d’utilisateurs mensuels à 482 millions d’utilisateurs actifs mensuels, selon une prévision de StreetAccount.

Le pire jour de négociation de Pinterest à ce jour a été le 16 mars 2020, lorsque les actions ont clôturé en baisse de 18,7% au milieu des blocages de Covid. La société est devenue publique en avril 2019.

Dans une lettre aux actionnaires, la société a attribué la baisse de l’engagement à une augmentation « disproportionnée » de la croissance, les utilisateurs passant plus de temps à la maison pendant les blocages de Covid-19.

JPMorgan a rétrogradé Pinterest à neutre vendredi, citant des inquiétudes concernant le manque d’utilisateurs actifs mensuels et des perspectives décevantes pour le troisième trimestre.

Les analystes de Wells Fargo, dans une note aux investisseurs vendredi, ont exprimé leur confiance dans la capacité de la société à « exécuter sa stratégie de monétisation », mais ont abaissé leur objectif de cours à 85 $ en réponse à la baisse des membres.

« Malgré les tendances d’engagement MAU revenant à la réalité à partir des niveaux induits par la pandémie, nous considérons les actions PINS comme attrayantes compte tenu de l’expansion continue de l’ARPU entraînée par la demande des annonceurs dans un contexte d’assouplissement des restrictions COVID », ont écrit les analystes de Wells Fargo.

Evercore ISI a rétrogradé Pinterest de surperformer à en ligne, abaissant son objectif de prix à 60 $ contre 98 $ en réponse à la baisse des utilisateurs.

« Il s’agit probablement d’une inflexion négative temporaire dans la métrique principale de PINS, mais c’est une inflexion négative, et la société semble avoir perdu bon nombre des nouveaux utilisateurs qu’elle a gagnés pendant la crise COVID », ont déclaré les analystes d’Evercore ISI dans une note aux investisseurs. Vendredi. « Il y a maintenant une question ouverte quant à savoir si PINS connaît un risque de maturation sur son marché principal, les États-Unis »

Malgré les baisses mensuelles d’utilisateurs actifs, Pinterest a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de 613 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de plus de 125 % sur un an et un bénéfice net de 69,4 millions de dollars, contre une perte nette de plus de 100,7 millions de dollars au cours du trimestre de l’année précédente.