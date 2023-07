Le stock de Novavax bondit après que le Canada accepte de payer les injections Covid inutilisées

On ne sait pas combien de doses du jab de Novavax – son seul produit disponible dans le commerce après 35 ans – sont restées inutilisées. En vertu de l’entente modifiée, Novavax fournira également au Canada moins de doses de son vaccin selon un calendrier de livraison révisé.

Cependant, le Canada peut résilier le contrat si Novavax ne reçoit pas l’approbation réglementaire pour la production de vaccins dans l’installation de biofabrication du gouvernement canadien d’ici le 31 décembre 2024, selon l’accord.

L’annonce est un autre signe d’espoir pour les investisseurs après que la société à court de liquidités ait émis des doutes sur sa capacité à rester en activité plus tôt cette année.

En mai, Novavax a adopté une perspective plus positive et a annoncé un vaste plan de réduction des coûts parallèlement à son rapport sur les résultats du premier trimestre. La société a déclaré qu’elle s’attend à des revenus compris entre 1,4 et 1,6 milliard de dollars en 2023.

Le cours de l’action de Novavax a bondi d’environ 30 % à la suite de cette nouvelle, mais Wall Street n’a pas entièrement adhéré au plan de relance : le cours de l’action de la société est toujours en baisse d’environ 15 % depuis le début de l’année après avoir perdu plus de 90 % de sa valeur en 2022.

Novavax doit encore faire face à un certain nombre de défis, notamment la concurrence avec Pfizer et Moderne sur le marché commercial des vaccins Covid et un en attente d’un arbitrage de 700 millions de dollars sur un accord d’achat de vaccins annulé.