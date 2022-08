Le stock de mèmes de 300 milliards de dollars qui fait de GameStop un jeu d’enfant

Vous pensez que le meme stock mania est tellement 2021 ? Jetez un œil à AMTD Digital.

La société de technologie financière peu connue basée à Hong Kong a vu ses actions monter en flèche de 126% rien que mardi après avoir connu une série d’arrêts de négociation. AMTD Digital, une filiale de la société holding d’investissement AMTD Idea Group, est devenue publique à la mi-juillet avec ses certificats de dépôt américains négociés sur le NYSE. Deux semaines plus tard, l’action a augmenté de 21 400 % à 1 679 $ chacune par rapport à son prix d’introduction en bourse de 7,80 $.

Cette décision monstrueuse a poussé sa capitalisation boursière au-dessus de 310 milliards de dollars mardi, ce qui la rend plus grande que Coca-Cola et Bank of America, selon FactSet. AMTD Digital génère des revenus principalement à partir des frais et commissions de son activité de services financiers numériques, et il n’a réalisé que 25 millions de dollars de revenus en 2021, selon un dossier réglementaire.