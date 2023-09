Le stock de la dette mondiale a atteint un montant record de 307 000 milliards de dollars au premier semestre 2023, selon la principale organisation commerciale

Les pics d’inflation à l’échelle mondiale ont été le principal facteur à l’origine de la baisse du taux d’endettement, aidés par des coûts d’emprunt plus élevés et des normes de prêt plus strictes.

Les marchés matures tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et la France sont responsables de plus de 80 % de l’accumulation de dettes au premier semestre, tandis que la Chine, l’Inde et le Brésil ont connu l’augmentation la plus prononcée sur les marchés émergents. .

La dette publique intérieure atteint des « niveaux alarmants » dans de nombreux pays émergents, a déclaré l’IIF – un État que l’architecture financière mondiale « n’est pas suffisamment préparée à gérer ».

« Disposer d’un cadre fondé sur le marché pour faire face aux niveaux d’endettement intérieurs insoutenables pourrait soutenir les initiatives visant à mobiliser des ressources pour le financement du développement, y compris le financement climatique », indique le rapport.

Dans le même temps, la dette des consommateurs reste « largement gérable » sur les marchés matures, a déclaré l’IIF, le taux d’endettement des ménages tombant à son plus bas niveau depuis deux décennies au premier semestre 2023. Cela devrait alors donner une marge supplémentaire pour un nouveau resserrement de la part des banques centrales, si l’inflation continue de rester élevé, a déclaré l’organisme du secteur financier.

« La santé des bilans des ménages, en particulier aux Etats-Unis, fournirait une protection contre de nouvelles hausses de taux », selon le rapport.

Ce rapport précède la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt, attendue plus tard mercredi. On s’attend généralement à ce que la banque centrale américaine n’augmente pas son taux de référence, les marchés n’accordant qu’une probabilité de 1 % que la Fed adopte ce qui serait sa 12e hausse depuis mars 2022, selon Données du Groupe CME.