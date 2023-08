Le stock de Foot Locker chute de 30 % après avoir révélé des ventes lentes au deuxième trimestre

Foot Locker l’action aurait chuté de 30 % après que son rapport sur les résultats du deuxième trimestre ait révélé des ventes lentes et une prétendue raison intéressante.

Ce mois-ci, tous les grands détaillants distribueront leurs rapports sur les résultats du deuxième trimestre à leurs investisseurs et quelqu’un devra peut-être vérifier les investisseurs de Foot Locker, car leurs nouvelles seraient loin d’être positives.

Les résultats du deuxième trimestre ont révélé que les ventes du détaillant avaient diminué de 9,9 % à 1,8 million de dollars par rapport à 2022, qui avait enregistré un solide 2,1 millions de dollars au deuxième trimestre.

Selon CNBC, le PDG de Foot Locker a imputé ce déclin à la « mollesse des consommateurs ». Au cours des deux derniers trimestres, Foot Locker a été contraint de compter sur les promotions pour stimuler les ventes parce que son principal client, dont les revenus sont inférieurs à moyens, a réduit ses dépenses en biens discrétionnaires comme les chaussures et les vêtements, rapporte la publication.

« Notre deuxième trimestre a été globalement conforme à nos attentes, malgré un contexte de consommation toujours difficile. » expliqué Mary Dillon, PDG de Foot Locker. « Cependant, nous avons constaté un ralentissement des tendances en juillet et ajustons nos perspectives pour 2023 pour nous permettre de mieux rivaliser avec les consommateurs sensibles aux prix, tout en continuant à nous appuyer sur les investissements stratégiques qui animent notre plan Lace Up. Il est important de noter que nous continuons de progresser sur nos niveaux de stocks et cherchons à positionner au mieux l’entreprise pour la prochaine période des fêtes et jusqu’en 2024. »

La société a également annoncé qu’elle suspendrait le versement habituel de dividendes à ses actionnaires. Comme prévu, après cette nouvelle, la réaction du marché boursier a été rapide et le titre de Foot Locker aurait chuté de 30 %. Idéalement, le détaillant pourrait redresser la situation, mais il semble que cela sera particulièrement difficile.

Plus tôt cette année, le détaillant a révélé qu’il n’accueillerait pas à nouveau les baskets Yeezy de Kanye West dans ses magasins, contrairement à ses concurrents. Rétrospectivement, c’était peut-être une mauvaise décision compte tenu des nouvelles récentes. Ces revenus auraient certainement aidé et généré plus de trafic vers le site Web. Cette période des fêtes sera plus importante que jamais pour Foot Locker. Que les chances soient en leur faveur.