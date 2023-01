Le stock de Coinbase apparaît sur les plans de réduction des effectifs

Actions de Coinbase a clôturé en hausse de 12% mardi après que l’échange de crypto-monnaie a annoncé qu’il réduirait de 20% ses effectifs.

L’entreprise, qui a fait état d’un effectif d’environ 4 700 employés en septembre, a déclaré qu’elle supprimerait environ 950 postes. Coinbase a réduit de 18% ses effectifs en juin lors d’un effondrement des cours de ses actions et de ses cryptos.

Début 2022, Coinbase m’a dit il prévoyait de créer 2 000 emplois dans les domaines des produits, de l’ingénierie et de la conception. Le PDG Brian Armstrong a déclaré qu’il essayait maintenant de changer la culture de Coinbase pour “revenir à ses racines de start-up” d’équipes plus petites qui peuvent se déplacer rapidement.

“Avec un recul parfait, avec le recul, nous aurions dû faire plus”, a déclaré Armstrong à CNBC lors d’un entretien téléphonique. “Le mieux que vous puissiez faire est de réagir rapidement une fois que l’information est disponible, et c’est ce que nous faisons dans ce cas.”

Coinbase est la dernière entreprise technologique à supprimer des emplois après avoir fait une frénésie d’embauche pendant la pandémie de Covid. Mercredi, Amazon a annoncé qu’il supprimerait 18 000 emplois, soit plus qu’il ne l’avait initialement estimé en 2022, et Salesforce a déclaré avoir réduit ses effectifs de plus de 7 000, soit 10 %. Elon Musk a supprimé environ la moitié des effectifs de Twitter après avoir pris la tête du PDG en octobre, et Meta a supprimé plus de 11 000 emplois, soit 13 %. Les sociétés de cryptographie Genesis, Gemini et Kraken ont également réduit leurs effectifs.

Le bond des actions de Coinbase mardi a prolongé son rallye à partir de lundi, lorsque les actions de la bourse ont grimpé en flèche après que les analystes de JMP ont déclaré qu’ils pensaient que la société avait le potentiel de prospérer à long terme.

Les analystes ont maintenu leur note de surperformance sur le titre et ont déclaré qu’ils restaient enthousiasmés par “l’innovation dans le monde réel” qui se déroule dans l’industrie de la cryptographie. Suite à l’effondrement spectaculaire de l’échange de crypto FTX en novembre, ont déclaré les analystes, ils reconnaissent que les retombées ont considérablement fait reculer l’industrie, peut-être de plusieurs années.

Cependant, les analystes ont déclaré que la classe d’actifs cryptographiques n’en était qu’à ses balbutiements et ils pensent que “déclarer la victoire de chaque côté à ce stade précoce n’est pas judicieux”.

“Bien qu’il s’agisse clairement d’une période de stress pour l’industrie, nous pensons que les entreprises les plus solides (y compris Coinbase) survivront et même prospéreront à long terme”, ont-ils écrit dans une note lundi.

– Kate Rooney de CNBC a contribué à ce rapport.