Le stock de Clean Energy Fuels monte de plus de 30% alors que les commerçants de détail choisissent de nouvelles cibles

Un nouveau jour signifie de nouvelles cibles pour la foule du commerce de détail.

Les actions de Clean Energy Fuels ont bondi de 31,5% pour clôturer à 13,02 $ mercredi, coïncidant avec les mentions de la société sautant sur les forums de discussion sur Internet.

Plus de 129,3 millions d’actions de Clean Energy Fuels ont changé de mains mercredi, contre un volume moyen sur 10 jours d’environ 17 millions d’actions négociées quotidiennement.

Clean Energy Fuels était le deuxième nom le plus discuté parmi les commerçants de détail au cours des dernières heures avant la cloche mercredi, selon les données de HypeEquity.

Cependant, l’enthousiasme pour certains des titres mèmes pourrait s’estomper, les actions de ContextLogic perdant leur gain à deux chiffres dans l’heure qui a suivi l’ouverture des marchés mercredi. ContextLogic est connu sous le nom de Wish.com, une plateforme de commerce électronique. Le titre a clôturé en baisse de 8,9%.

Le mouvement soudain de la société de gaz naturel renouvelable et du nom de commerce électronique fait suite à une activité similaire de commerçant de détail dans des actions telles que AMC, GameStop, Wendy’s et BlackBerry. À un moment donné mardi, les actions de Clover ont plus que doublé. Les actions de Clover ont baissé après un premier pop mercredi.

En moyenne, les rallyes des actions Reddit ont duré neuf jours de bourse depuis le début jusqu’à leur première grosse baisse lors de la frénésie initiale de janvier, selon une analyse de CNBC.

Clean Energy Fuels, basée à Newport Beach, en Californie, a un flottant relativement faible à 66%, ce qui signifie que le stock peut être plus facilement manipulé. Et environ 8% de son flottant est vendu à découvert, selon les données de FactSet.

ContextLogic a une partie encore plus petite de ses actions disponibles sur le marché libre, avec un flottant de seulement 54,5% des actions en circulation. Environ 11 % des actions de la société sont vendues à découvert.

Jim Cramer de CNBC a pesé sur l’ascension soudaine des carburants à énergie propre dans un tweeter Mercredi matin, affirmant que les investisseurs devraient « être prudents… la société n’a eu aucune croissance réelle des revenus et presque aucune rentabilité en une décennie ».

Cramer a déclaré plus tard dans le « Halftime Report » de CNBC que la société n’était « pas une action mème ». Il a cité une note du Credit Suisse faisant référence aux accords de Clean Energy Fuels avec Amazon, Total et BP.

« Le temps est venu pour cette entreprise, et je pense que c’est juste une entreprise qui se porte bien », a déclaré Cramer.