Le stock de CD Projekt de l’éditeur Cyberpunk augmente après l’annonce de nouveaux jeux

Les actions de l’éditeur de jeux polonais CD Projekt ont fortement augmenté mercredi après que la société a annoncé plusieurs jeux majeurs sur lesquels elle travaille dans les prochaines années, y compris de nouveaux versements dans ses franchises populaires Cyberpunk et Witcher.

Dans une mise à jour stratégique mardi soir, CD Projekt a révélé une multitude de nouveaux titres actuellement en développement, y compris une suite de Cyberpunk 2077 portant le nom de code “Orion”. Le jeu « amènera la franchise Cyberpunk plus loin et continuera à exploiter le potentiel de cet univers futur sombre », a déclaré la firme.

Les actions de CD Projekt ont augmenté d’environ 7 % mercredi après-midi, après avoir bondi jusqu’à 9 % à l’ouverture du marché.

Cela fait suite à une série d’incidents qui ont tourmenté l’entreprise au cours des deux dernières années. Après beaucoup de battage médiatique, le lancement de Cyberpunk 2077 en 2020 a suscité la rage des joueurs qui ont rencontré des bugs et de mauvaises performances sur les anciennes consoles. Le lancement du jeu est intervenu la même année que la sortie de nouvelles machines de Sony et Microsoft.

Le contrecoup de la gaffe était si féroce qu’à un moment donné, Sony a retiré le jeu de son PlayStation Store numérique. Cyberpunk 2077 a ensuite été réintégré sur le service.

Depuis lors, CD Projekt a apporté plusieurs mises à jour et améliorations à Cyberpunk 2077, tandis que la sortie d’une série télévisée animée basée sur la franchise de science-fiction futuriste, “Cyberpunk: Edgerunners”, a aidé relancer l’intérêt dans le jeu.

CD Projekt affirme avoir vendu à ce jour 20 millions d’exemplaires de son jeu Cyberpunk 2077 et plus de 65 millions d’exemplaires des trois jeux de sa franchise Witcher.

L’année dernière, la société a subi une attaque de ransomware qui a vu des pirates voler le code source de plusieurs de ses jeux – dont The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 – et le vendre sur le dark web. Notamment, CD Projekt avait à l’époque refusé de payer la rançon exigée par les hackers.