Le stock de Bed Bath & Beyond augmente de 50 % alors que les plans de redressement s’accélèrent

Les actions de Bed Bath & Beyond ont bondi d’environ 50% dans les échanges mercredi alors qu’un certain nombre d’actions meme se sont redressées.

Le titre était en territoire positif après que le détaillant a annoncé qu’il lancerait trois marques de distributeur ce trimestre, mettant un élément clé de sa stratégie de redressement en avance sur le calendrier. Cependant, le titre a continué de prendre de l’élan, pris dans une frénésie qui a également fait grimper la valeur d’actions comme AMC Entertainment et BlackBerry mercredi après-midi.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont augmenté de près de 118% cette année, ce qui lui confère une valeur marchande de plus de 4,2 milliards de dollars. Certains des gains ont été aidés par les investisseurs de détail qui ont placé des paris spéculatifs sur un certain nombre d’actions fortement à découvert.

Le détaillant essaie de redresser sa performance. Il a quitté ses activités non essentielles, fermé des magasins sous-performants et utilise les marques des magasins comme moyen d’attirer les acheteurs avec des produits qui ne peuvent être achetés que chez Bed Bath & Beyond. Les marques de distributeur ont été un moteur de vente clé chez Target, où son PDG Mark Tritton occupait auparavant le poste de directeur du merchandising.

Bed Bath & Beyond a annoncé mercredi avoir introduit six nouvelles marques au cours des cinq derniers mois – et un mois plus tôt que prévu. Notamment, les produits seront dans les magasins à temps pour la saison des achats de la rentrée, qui est la deuxième période la plus importante pour les dépenses de consommation après les vacances de Noël.

« Ce que nous voyons, c’est une période de transition où nous sortons des produits plus anciens … et nous nous préparons à mettre ces nouveaux articles », a déclaré Tritton, dans une interview avec Courtney Reagan de CNBC sur « Squawk on the Street ». Il s’attend à ce que la majeure partie des nouveaux produits entre dans les magasins au cours des prochains mois.

Les nouvelles marques de Bed Bath & Beyond incluent : Our Table, une gamme d’ustensiles de cuisine et de salle à manger ; Wild Sage, une collection maison destinée aux jeunes consommateurs aux goûts éclectiques ; et Squared Away, une gamme de produits de rangement, d’organisation et de nettoyage.

Bien qu’il y ait une période de transition à mesure que les nouveaux produits arrivent sur les étagères, Tritton s’attend à ce que les acheteurs qui s’approvisionnent pour retourner à l’université verront bon nombre des nouveaux articles.

« Ils vont trouver six nouvelles marques en propre qui présentent des prix intéressants, une grande qualité et un excellent style pour qu’ils puissent acheter des produits qui n’existaient pas l’année dernière », a déclaré Tritton.