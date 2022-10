Le stock d’AMC Entertainment tombe à son plus bas niveau en 52 semaines

Divertissement AMC a atteint un nouveau creux de 52 semaines mercredi alors que la société de cinéma fait face à un endettement massif, à la dilution de ses actions et à un calendrier de sorties de films à court de superproductions.

Les actions de la plus grande société de salles de cinéma au monde ont chuté d’environ 80% à moins de 6 dollars jusqu’à présent cette année, alors que les investisseurs remettent en question la structure du capital de la société et sa stratégie commerciale globale.

L’entreprise est revenue du bord de la faillite en 2021 grâce à des millions d’investisseurs particuliers qui ont transformé ses actions en une action mème. Depuis lors, AMC a élaboré plusieurs plans pour lever davantage de capitaux pour rembourser ses dettes et investir dans des acquisitions, des améliorations de théâtre, une entreprise de pop-corn et même une mine d’or.

Dans son dernier effort, AMC a émis un dividende à tous les actionnaires ordinaires sous la forme d’actions privilégiées appelées “APE”, une référence au surnom “Apes” adopté par les investisseurs en actions meme. Cependant, les analystes affirment que la société n’a pas été en mesure de tirer pleinement parti de la vente de ces nouvelles actions avant que les investisseurs déçus ne retirent leur soutien.

Pour l’instant, AMC dispose de suffisamment de liquidités pour survivre et fonctionner pendant les prochaines années, a déclaré Eric Handler, analyste des médias et du divertissement chez MKM Partners. Au 30 juin, AMC disposait de liquidités disponibles de plus de 1,17 milliard de dollars. La chute de ses actions, a-t-il ajouté, est “purement liée à la structure du capital”. Même à son prix déprimé, le titre est surévalué, selon Handler.

AMC a également eu du mal à afficher un bénéfice au cours des derniers trimestres, et son endettement est de 5 milliards de dollars, soit environ 2 milliards de plus que sa valeur marchande. La société a accumulé la dette avant la pandémie, lorsqu’elle a acquis plusieurs petites chaînes de cinéma et investi dans la modernisation de ses sièges et écrans de cinéma. Bien qu’AMC ait peut-être retardé le remboursement de sa dette, “cela ne signifie pas nécessairement que l’environnement sera favorable lorsqu’elle devra se refinancer”, a déclaré Alicia Reese, analyste chez Wedbush.

Reese a noté que les baisses initiales de l’action sont survenues lorsque les dirigeants ont vendu des actions alors qu’elles étaient à leur apogée à la mi-2021 et ont régulièrement diminué au cours des mois qui ont suivi. Il y a eu une autre vente en août, lorsqu’AMC a annoncé qu’elle émettait un dividende à tous les actionnaires sous la forme d’actions privilégiées APE.

“AMC aurait pu capitaliser là-dessus, s’ils avaient agi très rapidement”, a-t-elle déclaré. “Et s’ils avaient vendu suffisamment d’actions pour effacer leur solde d’endettement, ils auraient pu le faire. Ils auraient perdu tous leurs actionnaires de détail assez rapidement, mais ils auraient alors été un peu plus attractifs, fondamentalement, même si l’action le compte aurait été assez massif.”

Les représentants d’AMC n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.