Le stock Carnival monte après l’annonce du retour de 75% de la flotte

Les actions de Carnival ont bondi de 7% mardi après la l’entreprise a annoncé des plans de reprendre les croisières avec 75% de la capacité totale de sa flotte d’ici la fin de l’année, malgré les inquiétudes concernant la propagation de la variante plus infectieuse du delta Covid.

La société reprendra ses activités avec 54 navires répartis sur huit de ses neuf marques. Carnival Cruise Line, qui a déjà repris ses activités, ramènera également les neuf navires restants de sa flotte d’ici la fin de l’année.

Ces mesures prises ensemble augmenteront la capacité d’exploitation totale de Carnival à 75 %, selon la société.

Au cours des dernières semaines, l’action Carnival a chuté de près de 33% par rapport à son plus haut de 52 semaines de 31,52 $ le 8 juin. L’action est en baisse de plus de 2% depuis le début de l’année.

Les actions de Royal Caribbean Cruises ont augmenté de plus de 6% après avoir chuté de près de 4% lundi, et Norwegian Cruise Line a augmenté de plus de 7% après avoir chuté de plus de 5% lundi.

Lundi, Carnival a chuté de 5,7% en raison des inquiétudes concernant la propagation de la variante delta de Covid et après qu’une cour d’appel a rendu samedi une décision qui maintiendrait temporairement en place les restrictions pandémiques sur l’industrie.

L’industrie des croisières est parmi les dernières à revenir aux opérations pré-pandémiques après plusieurs épidémies très médiatisées à bord des navires au début de la crise sanitaire. Les Centers for Disease Control and Prevention ont imposé des directives sanitaires strictes à l’industrie pour éviter de nouvelles épidémies.

Carnival Cruise Line a repris ses croisières depuis les États-Unis au cours du premier week-end de juillet, après l’arrêt des opérations de croisière pendant la pandémie.

La société commencera à exiger des passagers non vaccinés qu’ils souscrivent une assurance voyage qui couvrirait les coûts liés à Covid. Royal Caribbean Cruises met également en œuvre cette politique.