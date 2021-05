Le stock AMC réapparaît vendredi, alors que le favori de Reddit a plus que doublé en une semaine sur un volume énorme

Un théâtre AMC est photographié au milieu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis, le 27 janvier 2021.

AMC était de loin le titre le plus actif de la Bourse de New York jeudi avec près de 700 millions d’actions ayant changé de mains. Son volume moyen de négociation sur 30 jours est juste au-dessus de 100 millions d’actions, selon FactSet.

« Le commerçant de détail est à nouveau à la hauteur », a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez Oanda. « AMC500k et AMCSqueeze étaient à la mode sur Twitter hier et cet élan a amené le cours de l’action au-dessus du plus haut de fin janvier que nous avons vu pendant le pic de la manie des stocks de meme. »

La chaîne de cinéma a remplacé GameStop pour devenir l’action la plus populaire du tristement célèbre forum WallStreetBets Reddit, selon l’analyse de Bank of America sur les mentions d’actions sur la plate-forme.

Les traders enthousiastes de Reddit s’encouragent mutuellement à doubler les options d’achat d’actions et d’achat d’AMC en partageant des captures d’écran de leur portefeuille et en vantant un retour massif. Un article de tendance sur WSB vendredi se lit comme suit: « MISE À JOUR $ AMC YOLO: 4948 actions, 10 appels, à travers 4 maisons de courtage, et je ne vends toujours pas! »

GameStop, qui était la vedette de l’émission au milieu de la manie du commerce de détail de janvier, est en hausse relativement modérée de 40% cette semaine.

La poussée d’AMC cette semaine a déjà infligé une perte de 1,3 milliard de dollars aux vendeurs à découvert, selon les données de S3 Partners.

Une couverture courte pourrait alimenter le rassemblement massif d’AMC cette semaine. Lorsqu’une action fortement court-circuitée grimpe rapidement, les vendeurs à découvert sont obligés de racheter des actions empruntées pour clôturer leur position courte et réduire les pertes. Les achats forcés ont tendance à accélérer encore davantage le rallye.

AMC est un nom fortement court-circuité avec environ 20% de ses actions flottantes vendues à découvert, contre une moyenne de 5% d’intérêt court dans une action américaine typique, selon S3 Partners.

Alors que son activité a commencé à se redresser au milieu de la réouverture économique, AMC est toujours confrontée à de forts vents contraires, notamment la capacité du théâtre et la concurrence des services de streaming.

La société, qui a environ 5 milliards de dollars de dettes et 450 millions de dollars de remboursements de location différés, a vu ses revenus diminuer considérablement en raison de la pandémie de coronavirus.

« Tout ce qui compte vraiment ici à long terme, cette société ne fera plus jamais de cash », a déclaré vendredi Rich Greenfield, co-fondateur de LightShed Partners, sur « Squawk Box » de CNBC. « Ils ne généreront jamais de trésorerie avec leur structure de capital actuelle. Il s’est négocié à 7 fois l’EBITDA avant la pandémie. Il se négocie maintenant à 25 fois l’EIBITA en ce moment et il est en pire position aujourd’hui avec le nouveau secteur. Cela défie toute logique. »

– Sarah Whitten de CNBC a contribué à cet article.