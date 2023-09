Le stick contour Fenty Beauty de Rihanna va arracher votre visage au maximum – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

celle de Rihanna La ligne de maquillage Fenty Beauty a remporté plusieurs prix pour ses formules étonnantes et ses produits uniques, et l’un des favoris de tous, y compris celui de Rihanna, est le Match Stix Contour Skinstick. C’est le produit parfait à ajouter absolument à votre collection de maquillage. Il est super mélangeable et conçu pour être superposé tout en garantissant l’absence de plis ou d’agglutination. Rihanna l’a même utilisé dans le cadre de sa routine de maquillage pour le spectacle de la mi-temps du Superbowl 2022 – c’est que bien.

Achetez le Fenty Beauty Match Stix Contour Skinstick pour 31 $ sur Amazon aujourd’hui !

La teinte préférée de Rihanna est Truffle, mais il y a tellement de tons parmi lesquels choisir, car la chanteuse de « Diamonds » voulait s’assurer que tout le monde puisse trouver celle qui lui convient le mieux. C’est un contour mat, tout en restant crémeux et léger. Il se mélange si parfaitement que si vous ne souhaitez pas utiliser de pinceau, vous pouvez simplement utiliser vos doigts pour mélanger. « Je voulais créer un produit flexible », a expliqué Rihanna sur le site Web de Fenty Beauty. « Match Stix vous permet de choisir vos meilleures correspondances et, mieux encore, elles sont magnétiques, elles s’emboîtent donc et sont faciles à trouver dans votre sac. »

Ce produit garantit que votre visage paraîtra au maximum – appliquez-le sur les creux de vos joues, la mâchoire et les côtés de votre nez ou partout où vous sentez qu’il a besoin d’un peu plus de contour. Si l’approbation de Rihanna ne suffit pas, les critiques sur Amazon ne tarissent pas d’éloges sur le bâton de contour. « Cela fonctionne très bien pour le contouring car la couleur est plus sombre que bronzée… ce que j’ai vu sur TikTok aide le contouring à paraître plus naturel », a écrit un critique.