Un steward de football britannique non-ligue qui a été adopté alors qu’il était bébé a appris à l’âge de 40 ans qu’il était le seul héritier d’une fortune de 200 millions de livres sterling après avoir découvert que son père perdu depuis longtemps est le légendaire commentateur de boxe américain Bob Sheridan.

Simon Edwards, un partisan de Hitchin Town dans le Hertfordshire qui vit avec ses parents adoptifs, a fait l’incroyable découverte de ses parents biologiques après avoir retrouvé sa famille élargie à Galway, en Irlande.

L’homme de 40 ans a contacté M. Sheridan, le journaliste né à Boston qui a couvert le Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali et George Foreman en 1974 et est surnommé « The Colonel », via une agence au moment même où le célèbre boxeur et commentateur posait son épouse de 26 ans, Annie, au repos.

M. Edwards a découvert que sa mère biologique, Rosemary, décédée en 1985, était originaire du comté de Clare, à l’ouest de l’Irlande. Elle a eu une fiancée avec M. Sheridan alors qu’elle travaillait dans un hôtel où il séjournait en vacances en 1980. Il est né à Newham à l’est de Londres et remis à une association caritative catholique.

Le commentateur de boxe de renommée mondiale insiste sur le fait qu’il ne savait pas que Rosemary était tombée enceinte alors que son fils secret a déclaré: « Étant célibataire et issu d’une famille catholique à l’époque, elle m’a mis en adoption ».

Le père de deux enfants, qui est également bénévole en tant que steward de cricket chez Lords, parle maintenant avec son célèbre père tous les jours et doit se rendre à Las Vegas pour visiter son manoir en peluche de 145 millions de livres sterling, et s’appelle maintenant « The Colonel Jr ». .

De plus, Simon a été inondé de messages de soutien de célébrités telles que Jennifer Lopez et Angelina Jolie.

Son père biologique a déclaré au Sun: « La première fois que je lui ai parlé, je savais qu’il était mon garçon. Il me ressemble, il parle de la même manière que moi. C’est juste une telle bénédiction, j’ai hâte de le rencontrer et de l’emmener rencontrer la famille de mon frère à Boston.

C’est une inspiration dans la vie pour moi. Ils ont emmené ma femme et le même jour, ils m’ont donné mon fils perdu depuis longtemps. Je n’avais aucune idée que ce garçon existait ».

Simon Edwards, qui a été adopté enfant, a découvert la vérité sur ses parents biologiques après avoir retrouvé sa famille élargie à Galway, en Irlande

Sheridan, photographié avec Mike Tyson, a couvert plus de 10000 combats, dont 100 combats pour le titre des poids lourds, et a été intronisé au World Boxing Hall of Fame en 2004

La ressemblance entre le fils (à gauche) et le père biologique (à droite), en tant que jeunes hommes, est étrange. Ils se rencontreront pour la première fois cet été

Le commentateur, connu pour son baryton en plein essor qui en a fait l’une des voix les plus célèbres du sport, a couvert plus de 10 000 combats dont 100 combats pour le titre des poids lourds.

Simon a été adopté alors qu’un bébé découvre qu’il est le seul héritier d’une fortune de 200 millions de livres sterling après avoir découvert que son père, perdu depuis longtemps, est le légendaire commentateur de boxe américaine « The Colonel » Bob Sheridan

Ses combats les plus célèbres incluent la plupart des combats pour le titre de Muhammad Ali, y compris le Rumble in the Jungle contre George Foreman et le Thrilla à Manille lorsqu’il a combattu Joe Frazier.

Il a également appelé la plupart des combats de Mike Tyson, y compris lorsqu’il a été assommé par Buster Douglas et a mordu l’oreille d’Evander Holyfield. Il a été intronisé au World Boxing Hall of Fame en 2004.

Simon a été mis en adoption dans l’est de Londres via une agence catholique et a adopté le scientifique britannique de l’aérospatiale Mike Edwards et sa femme Sue, une travailleuse de la santé, l’ont accueilli et il les considère toujours comme ses « vrais parents ».

Simon, un contrôleur des coûts qui travaille également à temps partiel en tant que steward pour Hitchin Town FC dans le Hertfordshire, a été époustouflé par ce qui s’est passé.

Il a déclaré à son journal local le Hitchin Comet: « Mes parents adoptifs sont d’origine irlandaise et de Liverpool, et j’ai grandi à Hitchin. Je n’avais pas vraiment envisagé d’entrer en contact avec mes parents biologiques.

« J’ai fait un voyage à Galway en 2019, et c’est grâce à un site de généalogie que j’ai retrouvé une famille.

«Ma mère biologique est décédée en 1985, elle avait neuf sœurs et un frère – une grande famille là-bas – et ils m’ont comblé. C’était un beau voyage, ils m’ont vraiment accepté comme faisant partie de la famille.

C’est alors qu’il apprit que son père était un célèbre multimillionnaire qui venait de devenir veuf.

Il a déclaré: « Je lui ai juste envoyé un e-mail pour lui dire que j’étais désolé pour sa perte. De là, il a demandé mon numéro et nous avons parlé au téléphone tous les jours.

« Pour d’autres personnes, cela doit sembler incroyable que cette personne célèbre soit mon père, mais pour moi, c’est incroyable de savoir qui est mon père et d’être en contact avec lui.

« Je serais probablement toujours aussi époustouflé s’il était plombier en bas de la route. »

Il se rend maintenant aux États-Unis pour rencontrer son père biologique.

«Tout à coup, toutes ces superstars qui sont ses amis veulent me rencontrer», a-t-il déclaré.

« Je suis allé chez le boxeur professionnel irlandais Steve Collins, et il s’est avéré qu’il connaissait aussi ma mère et que d’autres grands noms ont pris contact.

L’homme de 40 ans a contacté Bob Sheridan (photo), qui a couvert le Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali et George Foreman en 1974, via une agence au moment où le commentateur a mis sa femme au repos.

Simon (photographié à l’arrière-plan) a deux enfants avec son partenaire, originaire des Philippines

«Bob m’a envoyé des billets pour sortir à Vegas pour son anniversaire en juin. De là, je volerai partout en Amérique.

«Tout est très excitant – mais j’essaie de tout prendre dans ma foulée. Ma mère et mon père ici sont aux anges – ils ont toujours dit que si je voulais les retrouver, ils seraient derrière moi.

Simon a maintenant adopté le surnom de Colonel Jnr alors qu’il continue de se lier avec son père, qui a confirmé la relation par ADN.

Étant donné que le colonel, surnommé en raison de son rang dans la Ancient and Honorable Artillery Company of Massachusetts, n’avait pas d’enfants avec sa femme, Simon devrait hériter de toute sa fortune.

Sheridan dit maintenant qu’il a hâte de rencontrer ses nouveaux petits-enfants, Keira, neuf ans, et Scarlette, quatre ans.

Le commentateur, connu pour son baryton en plein essor, a couvert plus de 10 000 combats dont 100 combats pour le titre des poids lourds.