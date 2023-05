Le Stellenbosch FC bat le Bengaluru FC 1-0 pour commencer la Next Generation Cup sur une note gagnante

L’équipe sud-africaine de la Premier Soccer League (PSL) Stellenbosch FC a lancé sa défense du titre de la Reliance Foundation présente la Premier League Next Generation Cup avec style en battant le Bengaluru FC 1-0 au Reliance Corporate Park (RCP) à Navi Mumbai aujourd’hui.

Fraîchement sorti de sa victoire lors de la deuxième saison de la Reliance Foundation Development League (RFDL), Bengaluru a parfois eu du mal à prendre de l’élan. Cependant, ils étaient solides à l’arrière et cela a en quelque sorte obligé Stellenbosch à aller de l’avant assez tôt. Cela a bien culminé pour eux avec le numéro 10 de l’équipe sud-africaine, Antonio Wan Vyk, qui a ouvert le score avec une superbe frappe à la 13e minute du match.

Une facette intéressante commune aux deux équipes était le fait que leurs défenses respectives empêchaient constamment les attaquants de l’autre équipe de se frayer un chemin à travers elles. Les lignes de fond insistaient plutôt pour construire des mouvements offensifs avec un sens inné du sang-froid.

Cela les a amenés à passer et à faire circuler le ballon régulièrement entre eux, mais il y avait un manque apparent d’occasions de marquer des buts clairs dans la première moitié du match. Les deux équipes se sont retrouvées avec une énergie et une passion renouvelées dans le deuxième essai du match.

Stellenbosch, en particulier, a commencé à se décaler un peu pour créer des occasions sur les flancs, ce qui a même obligé les Blues à modifier temporairement leur stratégie et leur plan de match. Bengaluru a été mis au défi pour le rythme, ce qui aurait pu les aider à se placer derrière la défense de Stellenbosch. Cela a permis à l’équipe sud-africaine de récupérer le ballon plus haut sur le terrain et d’empêcher Bengaluru de faire des efforts offensifs constructifs dans les 35 dernières minutes.

« Je suis très impressionné par le Bengaluru FC. L’entraîneur les fait jouer dans un football basé sur la possession. Ils sont patients en possession, trouvent de belles poches, donc ils nous ont posé des problèmes, ils nous ont déplacés. Mais, vous savez, ils sont sur la bonne voie et je suis vraiment impressionné par le processus dans son ensemble, c’est vraiment bien », a déclaré l’entraîneur du Stellenbosch FC, Evangelos Vellios, après le match.

D’un autre côté, le tacticien du Bengaluru FC Kaizad Ambapardiwalla a regretté les ratés de son équipe pour trouver le but : « Leurs joueurs ont de bonnes qualités individuelles et ils sont vraiment bons en 1 contre 1. Oui, on aurait pu capitaliser nos occasions dans le but, mais c’était un bon match. C’est important de terminer les occasions car la possession ne vous donne pas trois points. Vous devez marquer pour cela. Donc, le pointage est le plus important. On peut garder la possession du ballon pendant 90 minutes, ce n’est que lorsque nous le faisons et que nous avançons en marquant nos chances lorsque nous pouvons gagner trois points.

Le Stellenbosch FC et le Bengaluru FC affronteront respectivement l’ATK Mohun Bagan FC et le West Ham United FC au RCP le 20 mai, samedi.

Brèves partitions

Stellenbosch FC 1 (Antonio Wan Vyk 13′) – 0 Bengaluru FC