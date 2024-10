Le Steamfest approche

16 octobre — Le bassin permien de l’Université du Texas accueillera son troisième STEAMfest de 13 h à 15 h le 19 octobre.

L’événement est gratuit. Le thème est Volcans, fossiles et imagerie.

L’événement s’adresse aux familles, en se concentrant principalement sur les enfants des écoles primaires et secondaires. Mais tout le monde peut y assister.

Milka Montes, professeure agrégée et directrice du département de chimie, a déclaré que le programme s’étendrait sur tout le campus, à commencer par le bâtiment des sciences et technologies. Ils auront des activités dans le Quad et au Makerspace à la bibliothèque.

Les étudiants du club de chimie, du programme de génie chimique, les étudiants en art et les membres du club de géologie construiront un volcan géant dans le cadre de leurs activités de plein air, a déclaré Montes.

Ils ont beaucoup de partenaires communautaires cette année.

Christina Scots, instructrice culinaire de l’ISD du comté d’Ector, sera sur place avec ses élèves pour préparer des gâteaux de lave.

La Fondation Wex de San Antonio est de retour. Son site Web indique que la « Fondation WEX a été fondée pour faire progresser l’enseignement secondaire et intermédiaire dans les matières scientifiques, technologiques, d’ingénierie et mathématiques (STEM) en intégrant la technologie d’exploration spatiale à l’apprentissage par projet afin de créer une main-d’œuvre solide dans le domaine de la technologie spatiale qui permettra aux gens vivre sur d’autres planètes.

Les participants feront l’expérience de la biologie, de la géologie, des expériences pratiques de chimie et célébreront l’imagerie en chimie.

« Nous organiserons des activités pour que les enfants explorent comment nous pouvons faire de l’imagerie numérique, de la photographie, des rayons X, toutes sortes de choses vraiment cool », a déclaré Montes.

Il y aura également de l’ingénierie et de la robotique.

Irene Perry, professeur de biologie à l’UTPB, a déclaré qu’elle attendait 300 à 400 personnes.

Montes a déclaré qu’il y avait des préinscriptions et qu’il y en avait déjà une centaine en début d’après-midi mercredi.

Il y a une page Web STEAMfest à l’adresse https://www.utpb.edu/events/2024/10/steamfest-2024.html

Montes a déclaré qu’ils voulaient que les étudiants s’engagent et voient que la science peut inclure des activités quotidiennes amusantes.

« … Nous allons avoir des activités que tout le monde pourra faire. Les adultes, évidemment, un parent peut aussi être très actif. … Le Makerspace sera également ouvert pour que les lycéens puissent venir imprimer ce qu’ils veulent. à faire. Nous allons avoir des Pots-n-Prints… », a déclaré Montes.

Ils peuvent réaliser des ornements en raku.

« Si quelqu’un recherche une science pour un projet, par exemple, c’est une opportunité parfaite. S’il n’en a pas choisi, il peut voir toutes sortes de choses scientifiques et techniques… », a déclaré Montes.

L’événement a été créé par la STEAMfest Coalition.

« Nous avons créé ce groupe de personnes parce que nous avons vu la nécessité d’avoir une plate-forme que les enfants peuvent explorer, et aussi parce que nous organisons une foire régionale des sciences et de l’ingénierie ici à l’UTPB… donc c’est un peu comme un prélude au grand événement. . Cette année, ce sera en février », a déclaré Montes.

Perry a déclaré que l’événement rendait également la science accessible.

« …Certains de nos spécimens de plantes préservés vont être retirés et nous allons les utiliser pour réaliser différentes activités. Ensuite, nous allons installer notre microscope avec les étudiants là-bas pour nous aider à observer différents « , a déclaré Perry.

Ils visiteront également l’herbier Edwin B. Kurtz, la station d’imagerie et son traitement dans une base de données publique.

L’herbier est destiné aux plantes pressées. Kurtz était l’un des professeurs fondateurs de biologie de l’UTPB qui a créé l’herbier, a déclaré Perry.

« Presque tout a été numérisé et nous sommes à mi-chemin du traitement des images pour les télécharger dans la base de données publique », a-t-elle ajouté.

Ce sera sur l’herbier du Consortium régional Texas-Oklahoma. L’acronyme est TORCH et le site Web peut être consulté à l’adresse https://www.torcherbaria.org/.