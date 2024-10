Le steakhouse sans prétention de l’Alberta aux stars

Les avis et les recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut gagner une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page.

Contenu de l’article

« Je pense que le plus grand défi en Alberta, rit le chef Karim Belmoufid, c’est que tout le monde sait cuisiner un steak, que tout le monde est un connaisseur de steak, et c’est vraiment délicat ici parce que nous avons des éleveurs et ils sont comme le roi du steak. montagne sur ce sujet.

À mon arrivée à leur restaurant, perché au sommet d’une colline du village de Longview, je suis chaleureusement accueilli par plusieurs membres de la famille élargie ; le patriarche Driss et la matriarche Sigrid, leurs fils Karim et Samir, et même deux petites-filles. Les vues sur les Rocheuses depuis les fenêtres panoramiques sont à couper le souffle, dans le vrai sens du terme. Une tasse de café chaud agrémentée de cannelle posée devant moi, à côté d’un grand plateau de croissants fraîchement sortis du four avec de la marmelade et de la confiture, me font soupirer à haute voix.

Cette famille comprend l’hospitalité au niveau de l’ADN. Driss est né au Maroc dans les montagnes du Moyen Atlas près de Fès, une zone touristique, et a travaillé à l’Hôtel Suisse. Dans les années 1970, il émigre à Montréal et y rencontre Sigrid, une immigrante allemande, à l’hôtel Four Seasons où ils travaillent tous les deux. Le couple a déménagé à Calgary au milieu des années 80 où ils ont lancé le premier de plusieurs restaurants, Le Chateaubriand, un restaurant gastronomique français.