Le statut relationnel de Shakira et Tom Cruise révélé après le Grand Prix – Hollywood Life

Shakira et Tom Croisière semblaient à l’aise l’un avec l’autre alors qu’ils discutaient au Grand Prix de Miami le 7 mai, mais il n’y a rien de romantique entre eux, selon TMZ. Le site rapporte que Shakira est « très célibataire » et qu’elle et Tom courent simplement dans le même cercle à cause d’un ami commun, Lewis Hamilton, qui est un coureur de Formule 1. Lewis aurait invité les deux stars en tant qu’invités à l’événement à Miami, c’est pourquoi ils traînaient près de l’hippodrome.

Pendant ce temps, Shakira a également passé du temps avec Lewis le 10 mai, mais TMZ dit qu’il n’y a rien de romantique entre ces deux-là non plus. Lewis a été photographié donnant un coup de main à Shakira alors qu’elle montait à bord d’un bateau avec lui et certains de leurs amis à Miami, mais c’était « tout amical ». TMZ une source affirme que Shakira « n’est pas intéressée à sortir avec quelqu’un pour le moment » après sa séparation de 2022 avec Gerard pique.

Shakira n’a pas hésité à exprimer à quel point elle était blessée après la fin de sa relation avec Gerard, avec qui elle partage deux fils. Gérard a commencé à sortir avec sa nouvelle petite amie, Clara Chia, peu de temps après la scission, et Shakira a ombragé la relation dans plusieurs chansons. « Te voir avec le nouveau me fait mal », a chanté Shakira sur sa chanson de février 2023 « TQG » avec Karol G. « Mais je me concentre maintenant sur moi. Ce que nous avons vécu, je l’ai oublié, et c’est ce qui vous a offensé.

En janvier 2023, elle s’est associée à Bizarre sur la chanson « BZRP Music Sessions # 53 », où elle a également tiré directement sur Gerard et Clara. « J’étais trop pour toi, c’est pourquoi tu es maintenant avec quelqu’un qui te ressemble plus », a-t-elle déclaré dans la chanson. Les paroles incluaient également : « Tu pensais que tu me blessais, mais tu m’as rendu plus fort, les femmes ne pleurent plus, elles encaissent. »

Shakira et Gerard ont annoncé leur séparation en juin 2022 et ont réglé la garde de leurs fils en décembre. Shakira a déménagé avec les garçons de Barcelone à Miami suite à l’arrangement réglé à l’amiable.

Plus à propos Shakira

