Le statut relationnel de Sean Penn et Robin Wright après les réunions révélées – Hollywood Life

Crédit d’image : Phil Mccarten/UPI/Shutterstock

Qui a dit que les ex ne pouvaient pas être amis ? Sean Penn et son ex-femme Robin Wright ont été vus ensemble à plusieurs reprises récemment, peu de temps après chaque séparation de leurs nouveaux conjoints respectifs. Malgré les sorties récentes, un initié proche de la paire a révélé qu’ils étaient tout simplement très proches, selon un nouveau rapport de Personnes.

L’initié a révélé qu’en dépit d’avoir été vus ensemble à quelques reprises, les deux acteurs ne voyaient personne. “Ils sont tous les deux célibataires en ce moment et s’entendent très bien”, a déclaré la source au point de vente. Sean, 62 ans, a finalisé son divorce avec sa femme Leïla George en avril 2022, après s’être mariée en juillet 2020 et s’être séparée en octobre 2021. Robin, 56 ans, séparée de son mari Clément Giraudet en septembre 2022, après s’être mariés en août 2018. Sean et Robin se sont mariés de 1996 à 2010.

Alors que la source a déclaré que les deux acteurs sont célibataires, ils ont également expliqué que le la rivière mystique la star était vraiment heureuse de continuer à créer des liens avec son ex-femme, avec qui il partage une fille Dylan, 31 ans et un fils Trémie, 29, avec. “Sean a toujours dit que Robin était l’amour de sa vie. Il regrette beaucoup de choses qui se sont produites pendant leur mariage. Il aime vraiment passer du temps avec elle maintenant », ont-ils déclaré.

Le rapport sur l’amitié du couple intervient après que l’ancien couple a été vu voyager et passer plus de temps ensemble plus tôt en janvier. Le couple a été vu en train de traverser l’aéroport de LAX le 13 janvier. Peu de temps après le voyage, ils ont été vus en train de discuter lors d’une sortie à Los Angeles.

Malgré le nouveau rapport selon lequel ils “s’entendent bien”, il semble qu’il ait fallu un certain temps à Sean et Robin pour parvenir à un accord sur la coparentalité. Sean a parlé des différences entre les deux lors d’une interview en 2018 sur de Marc Maron WTF podcast. “Nous avons des relations très séparées avec nos enfants à ce stade et cela semble mieux fonctionner de cette façon parce qu’ils prennent leurs propres décisions”, a-t-il déclaré à l’époque. “Il s’est avéré qu’elle et moi ne partageons pas les mêmes opinions éthiques sur la parentalité, y compris la parentalité continue des enfants adultes.”

En fait, Robin avait expliqué comment le couple avait essayé de faire fonctionner leur relation pour leurs enfants dans une interview de 2014 avec Télégraphe. “Le divorce en soi, et avec des enfants, est dévastateur”, avait-elle déclaré à l’époque. “L’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes remis ensemble et avons tellement rompu était d’essayer de garder la famille unie. Si vous avez des enfants, c’est une famille, et vous réessayez, et vous réessayez.

