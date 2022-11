Le statut relationnel de Harry Styles et Kendall Jenner révélé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Xavier Collin/Agence de presse Image/MEGA

Kendall Jenner et Styles Harry les fans se sont enthousiasmés à l’idée que l’ancien couple se soit réuni après avoir chacun traversé sa propre rupture après qu’un rapport ait fait surface de Le soleil. Malgré le rapport initial, des sources proches de Kendall, 27 ans, ont révélé qu’elle et Harry, 28 ans, n’avaient plus de relation amoureuse avec E ! Nouvelles. “Ils ne se rallument pas en ce moment”, a déclaré l’un des initiés au point de vente.

La source a poursuivi en disant que même si l’icône de la beauté et la popstar étaient autrefois un couple, toute connexion qu’ils ont encore est strictement platonique. “Elle et Harry ne sont que de bons amis”, ont-ils déclaré. «Ils sont restés amis au fil des ans et sont restés en contact. Il n’y a rien de romantique, mais ils se rattrapent de temps en temps et ont traîné dans des contextes sociaux.

Les rumeurs selon lesquelles Harry et Kendall avaient ravivé leur romance sont survenues un peu plus d’une semaine après la publication d’informations selon lesquelles Harry et le réalisateur Olivia Wilde a rompu après deux ans de fréquentation. Quelques jours après les informations selon lesquelles Harry et Olivia ont rompu, des informations ont fait surface selon lesquelles Kendall et son petit ami de longue date Devin Booker s’était séparé un mois auparavant. Harry et Kendall ont été liés de manière romantique à quelques reprises depuis 2013 par Personnes. Même si le couple n’est peut-être qu’ami, il est clair qu’ils sont en bons termes, car Kendall a assisté à l’un des concerts du chanteur “As It Was” à Los Angeles.

Après les rapports selon lesquels Harry et les Ne t’inquiète pas chérie le réalisateur s’était séparé, ont déclaré des sources proches de l’ancien membre de One Direction HollywoodLa Vie exclusivement qu’il ne considère pas cela comme une séparation complète d’Olivia. “Harry ne dira pas qu’ils ont rompu – juste qu’ils font une pause et mettent leur relation en pause”, ont-ils déclaré.

Quant à Kendall, un ami a révélé à HL exclusivement qu’elle veut rester en bons termes avec le joueur de la NBA, mais elle attend avec impatience le nouveau chapitre de sa vie. “Kendall n’a aucun problème à maintenir une amitié avec Devin, mais elle ne voit aucune possibilité de réconciliation. Elle a l’impression que ce navire a navigué et a hâte de profiter de la vie de célibataire pendant un certain temps maintenant », ont-ils déclaré.